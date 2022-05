Bonitácia koní potvrdila veľký záujem o noriky muránskeho typu

dnes 14:46 -

O kone norika muránskeho typu je veľký záujem, dopyt po nich je aj na niekoľko rokov dopredu. Po štvrtkovej jarnej bonitácii, hodnotení týchto koní v stredisku chovu v Dobšinej, o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

"Už tohtoročné žriebätá sú sľúbené. Záujemca o koňa si ho kupuje vo veku štyri roky, po absolvovaní základného výcviku. Priemerná cena jedného koňa je 2200 eur bez DPH," uviedla hovorkyňa.

Štátny podnik Lesy SR sa chovu týchto koní určených na prácu v lese venuje už viac ako 70 rokov, a to v stredisku s dvoma dvormi - jeden je v Dobšinej a druhý na Muránskej planine vo Veľkej Lúke. Bonitácia sa koná dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Ide o posúdenie chovných jedincov a ich kondičného stavu. Aktuálne sa predstavilo šesť chladnokrvných žrebcov a jeden huculský a 52 chladnokrvných kobýl a dve huculské.

"Kôň je pri práci v lese nenahraditeľný, ťažba s koňmi je ekologická, len furmanov je na Slovensku stále menej, pretože táto práca je krásna, ale veľmi riziková," povedal riaditeľ Odštepného závodu Gemer Peter Mixtaj.

Dokopy chová štátny podnik 180 koní, z toho je sedem plemenných žrebcov a 54 kobýl v reprodukcii - vo veku štyri až 20 rokov. Noriky muránskeho typu sú odolné, dobre ovládateľné a spoľahlivé v ťahu, celé leto sú na pastve, sú využiteľné najmä v lesníctve.

Vedúci Strediska chovu koní v Dobšinej Vladimír Šmelko skonštatoval, že finančná podpora zo strany štátu je nedostatočná. "Ročne nás tento unikátny chov stojí viac ako jeden milión eur, pričom strata je okolo 800.000. V dnešnej dobe, keď sa prihliada na ekológiu a šetrnejší prístup k hospodáreniu, by práve takýto chov mal byť podporený v oveľa väčšej miere," uviedol Šmelko. Podľa jeho slov sú pamätné najmä žrebce Štart so 133 potomkami či Hochberg Schaunitz XV so 103 potomkami.

Plemenné žrebce, ale aj kobyly, musia pred zaradením do chovu spĺňať skúšky výkonnosti podľa slovenskej technickej normy. Hodnotí sa typ a pohlavný výraz, mechanika pohybu, ovládateľnosť v záprahu, distančná jazda a skúška spoľahlivosti v ťahu. Následne sa pre každého koňa vystaví protokol a podľa výsledkov je zaradený do triedy.

Na bonitácii boli prítomní aj chovatelia norických koní z Českej republiky, ako aj domáci odberatelia, ktorí s koňmi v lese pracujú a kone kupujú.