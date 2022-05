dnes 9:16 -

OTS: K pomoci na hraniciach Jakuba inšpiroval humanitárny hub v seredskom Amazone

Sereď 19. mája (TASR/OTS) - Už takmer tri mesiace sa ľudia z celého Slovenska snažia rôznym spôsobom pomôcť Ukrajine. Výnimkou nie je ani Team leader zo slovenského Amazonu Jakub Lopatník. Najprv sa snažil pomôcť finančne, až nakoniec naštartoval auto a s priateľkou zamierili na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Aké to bolo a čo by poradil tým, ktorí nad podobnou formou pomoci tiež uvažujú?

Jakub konflikt sledoval od jeho začiatku a sprvoti sa snažil pomôcť finančne cez rôzne zbierky. Následne pomáhal s rozbiehaním humanitárneho hubu v Amazone a aj to ho inšpirovalo k tomu pomôcť adresnejšie a vycestovať na hranice. „Mám priateľku v Košiciach a moja mama kedysi pracovala ako colníčka. Cez jej známych som teda zisťoval aká je reálna situácia a čo by bola najlepšia forma pomoci,“ vysvetľuje situáciu pred prvou cestou do Vyšného Nemeckého Jakub.

Prvý zážitok z hraníc: Ľudia si krásne pomáhali

Jakub mal voľno v práci, s priateľkou boli dohodnutí, že za ňou vycestuje a spontánne ich napadlo ísť sa pozrieť sa na hranice a osobne preskúmať s čím by bolo najlepšie pomôcť. Prekvapilo ho, najmä koľko ľudí tam bolo, hlavne teda tých utekajúcich z Ukrajiny. „To, čo vidíme v telke je skutočne pravda. A tá realita je dokonca horšia, človek to na mieste inak a hlbšie precíti,“ opisuje Jakub. Plánovali priniesť hmotnú pomoc, známi im však poradili, že žiadané sú asi viac transfery pre jednotlivcov. „Svojím autom som vozil rôznych ľudí, mali tabuľky že hľadajú prevoz do najbližšieho mesta, najčastejšie do Košíc. Čiže buď sme šli tam, prípadne do Trebišova či Michaloviec. Niekedy si potrebovali vybaviť veci na úradoch a až tak mohli ísť ďalej,“ opisuje svoje zážitky z pomáhania. Milo ho prekvapilo aj to, aká tam vládla organizácia. „Policajti alebo záchranárske zložky boli naozaj profesionálne a ústretové, ja sám som na hranice prišiel až na konci marca, čiže aj oni už museli byť vyčerpaní a unavení. Je tam ale fakt ľudský prístup, všetci si tam navzájom pomáhajú,“ dodáva.

Aká bola reakcia tých, ktorým pomohli?

Prekvapivé pre Jakuba bolo, že zatiaľ všetci tí, ktorých prevážali vedeli po slovensky a každý bol samozrejme, úprimne vďačný. „Mal som vyslovene šťastie na študentov, čo predtým študovali na Slovensku. Z toho, čo som z rozhovorov s nimi vyrozumel šlo skôr o ľudí, ktorí krajinu opúšťali preventívne, ale nedá sa to takto deliť, celá krajina je teraz nebezpečná zóna,“ upozorňuje. A aká je jeho rada pre ostatných, ktorí by tiež chceli pomôcť? „Ja osobne čo mám navyše, rád darujem na dobrú vec. Rozhodne ale odporúčam nepomáhať bezhlavo, ale informovať sa o možnostiach. Ak niekto žije v Bratislave, neznamená to, že má hneď utekať na hranice a pomáhať. Treba si pozrieť čo odporúčajú overené zdroje, inštitúcie a organizácie, ktoré sa tomu venujú,“ znejú rady mladého zamestnanca seredského Amazonu.

Humanitárny hub Amazon na Slovensku

Amazon tímom z celého sveta sa podarilo spojiť a vybudovať vo východnej Európe centrum humanitárnej pomoci. Na Slovensku premenili 5 000 m2 skladových priestorov, ktoré pôvodne slúžili na plnenie objednávok od zákazníkov, na zariadenie pre zber a distribúciu potrebných zásob ukrajinským utečencom. Aktuálne sa jedná o najväčšie centrum tohto typu, ktoré kedy Amazon vybudoval a funguje so širšou infraštruktúrou spoločnosti, inovatívnymi technológiami a globálnou logistickou sieťou. Jeho cieľom je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zaistiť kriticky dôležité dodávky pre humanitárne organizácie v konfliktom zasiahnutom regióne.