Sociálna inteligencia: Dobre mienené verejné politiky často zlyhávajú kvôli nám

Prečo si ľudia pamätajú tvár, s ktorou sa stretli pred päťdesiatimi rokmi, ale zabúdajú pravidelne platiť účty načas? Prečo sa nám nedarí znížiť emisie CO2 v atmosfére, keď nám všetkým ide o prežitie planéty? Naše vnútorné rozpory bránia zmene nášho správania v službe spoločnému dobru. Tieto odchýlky od dokonalého občana vyplývajú z mimoriadne efektívnej adaptácie ľudí na ich prostredie. Autori vysvetľujú, ako evolúcia podmienila našu psychológiu, náš vzťah k rozhodnutiam a činom.



Výzvou teda nie je modifikovať ľudskú povahu, ale navrhnúť verejnú činnosť, ktorá plne integruje skutočné fungovanie poznania v službách väčšej autonómie pre každého.



V novej knihe Homo sapiens v meste: ako prispôsobiť verejnú činnosť ľudskej psychológii autorov Coralie Chevallierovej a Mathieu Perona vedci ponúkli prehľad rôznych oblastí, v ktorých upozorňujú, aké môže byť spojenie medzi behaviorálnymi vedami a verejnými politikami dôležité.Táto kniha, ilustrovaná konkrétnymi príkladmi experimentov vo Francúzsku a v zahraničí, ukazuje, ako môžu behaviorálne vedy úplne predefinovať verejnú činnosť, aby priniesli zmeny v našich spôsoboch konania.



Nevyužívanie sociálnej pomoci je pravdepodobne najdramatickejším príkladom tohto typu zlyhania. Nie sú to len sociálne dávky vyplácané nesprávnym poberateľom, ale aj oblasť zdravotníctva. Napríklad obavy z vedľajších účinkov liekov a vakcín vedú k rastúcej nedôvere voči konvenčnej medicíne a predpokladom naplnenia rizík. Zároveň sú tu aj oveľa väčšie hrozby, ako napríklad tie, ktoré súvisia s prekračovaním rýchlosti na cestách, tabakom, alkoholom či znečistením ovzdušia, ktoré súvisia s našou mysľou. Svetová zdravotnícka organizácia napríklad odhaduje, že väčšina času zdravého života v krajinách OECD, sa dnes stratí kvôli správaniu, ktorému sa dá vyhnúť, ako je fajčenie, nadmerná konzumácia jedál a alkoholu, nechránený sex, autonehody atď. Tie výsledky pozorovaní nás len dovádzajú k myšlienka, ako len môžeme byť tak nekonečne hlúpi. V skutočnosti to naša myseľ bola zvrátená nespočetnými spôsobmi: niekedy sme boli príliš optimistickí, inokedy príliš pesimistickí, neschopní zvládnuť najzákladnejšie pojmy zo štatistickej pravdepodobnosti, príliš leniví na vypĺňanie formulárov, príliš impulzívni, aby sme odolali pokušeniam, nedostatočne ostražití voči niektorým objektívne dôležitým hroziacim nebezpečenstvám a príliš opatrný, pokiaľ ide o minimálne riziká. Ľudská psychológia v tomto svetle vyznieva ako súbor suboptimálnych mechanizmov a mozog ako zle zapojený stroj.



Verejní činitelia sa nezaobídu bez skutočného zohľadnenia psychológie pri realizácii reforiem. Sociálna inteligencia, môže a musí slúžiť spoločnému dobru a mnohé vlády si tak uvedomili, že nestačí len nájsť dobré riešenie: verejné politiky môžu byť dobre mienené, no zlyhávajú, pretože verejnosť ich neprijíma podľa očakávania. Vlády v Anglicku, Francúzsku, Austrálii, OECD, Európskej únii a mnohých ďalších sa preto čoraz viac spoliehajú na realistickejšie modely správania, aby podporili rozvoj inovatívnejších verejných politík, viac prispôsobených duchu fungovania.







Pri zavádzaní verejných politík občania vystupujú ako dokonale informované a racionálne osoby pristupujúce k systémovým problémom. Zabúda sa, že ľudia nie sú Homo economicus. Ich myseľ nemožno izolovať od všetkého ostatného. Náš spôsob chápania sveta je v podstate založený na sociálnej dimenzii, na našich interakciách s ostatnými. Zdôrazňovaním nespolupracujúceho správania sa kampane na zvyšovanie povedomia môžu ukázať ako kontraproduktívne, pretože normalizujú správanie, ktorému sa snažíme vyhnúť. Príkladom môžu byť kampane proti alkoholizmu študentov. Otázka "videl si sa, keď si bol opitý?", vyvoláva dojem, že mnohí študenti pijú až do opitosti, čo z toho robí implicitnú normu. Kampane informujúce o tom, že väčšina študentov pije s mierou, že extrémny alkoholizmus postihuje len menšinu, ktorá potrebuje liečbu, by boli účinnejšie pri predchádzaní alkoholickej kómy.



Toto fungovanie tiež vysvetľuje, prečo akceptujeme alebo odmietame verejné politiky skôr na základe kritérií efektívnosti ako na základe toho, čo vnímame ako spravodlivosť. Dobrým príkladom je uhlíková daň. Neexistuje žiaden skutočný argument proti jej účinnosti pri znižovaní emisií CO2. Odpor voči tejto dani sa vykryštalizoval z toho, že sa bude týkať najmä finančne najobmedzenejších domácností a že oslobodzuje sektory spojené so životným štýlom bohatších, ako je napríklad letectvo.



Všeobecnejšie povedané, je ľahké ukázať v laboratóriu aj prostredníctvom prieskumov, že väčšina ľudí nehodnotí verejné politiky utilitárnym spôsobom, porovnávaním nákladov a prínosov, ale na princípe spravodlivosti založenej na spolupráci. Odmeňuje táto politika tých, ktorí spolupracujú a trestajú tých, ktorí nie?



Tento nesúlad sa dá pomerne pôsobivo ilustrovať na experimente, ktorý porovnáva pripútanosť k sociálnemu štátu v Spojených štátoch a v Dánsku. Nie je prekvapením, že Dáni v priemere viac podporujú štedrý sociálny štát ako Američania. Až na to, že v praxi to nie je vyhranený názor na sociálny štát ako taký. Aby to vedci ukázali, predstavili praktické prípady: mali by sme pomôcť človeku, ktorého ťažkosti pochádzajú z vonkajšej príčiny? Napríklad pracovníkovi spoločnosti Kodak, ktorý prišiel o prácu pre zlé technologické rozhodnutia jeho zamestnávateľa? Máme pomáhať človeku, ktorého problémy súvisia najmä s jeho lenivosťou? Dáni a Američania odpovedajú na tieto otázky takmer identicky. V stávke teda nie je pomoc ako taká, ale to, či sa dostane niekomu, kto si to zaslúži, alebo nie. A v tom sa tieto dve populácie líšia. Kým väčšina Dánov si myslí, že nezamestnaný je pravdepodobne niekto, kto mal smolu a vďaka pomoci si nájde prácu, väčšina Američanov verí, že nezamestnaný je lenivý a že pomoc by ho len povzbudila k lenivosti. Takéto zásadné ocenenie v našich spoločnostiach teda nevychádza z inej morálnej vízie, ale z rozdielu v oceňovania iných.



Prístupov k tejto problematike je niekoľko a kognitívna veda je len časťou súboru nástrojov, všetky humánne vedy zohrávajú svoju úlohu.