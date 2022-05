Inflačná opica

Zdroj: AIER

Problémy menovej politiky sú dosť znepokojujúce. Dlhé obdobie takmer nulových úrokových sadzieb, často negatívnych v reálnom vyjadrení, presviedčanie o tom, že je to len prechodný jav, alebo iba čiastočne preskúmateľné plány na jej úpravu. Je to ho neúrekom, čo dá dať do paralely stavov pijana.



Ak budete pokračovať v expanzívnej menovej politike dostatočne dlho, môžete si spôsobiť vážne a trvalé škody (cirhóza ekonomiky). Tak, ako si pijani budujú toleranciu k alkoholu, ľudia si budujú toleranciu k expanzívnej menovej politike prostredníctvom prispôsobovania očakávaní, vyžadujúcich stále väčšie množstvo peňažnej expanzie. Ľudia musia zostať dostatočne oklamaní na to, aby akceptovali „vysokú infláciu“ o niečo dlhšie, s pribúdajúcimi škodami a väčšou náročnosťou pri odstraňovaní týchto následkov neskôr.



Hneď ako získate toleranciu k pitiu alebo expanzívnej menovej politike, v prípade, že prestanete, môžu byť abstinenčné príznaky horšie ako akákoľvek opica (ako v scenári stagflácie), najmä ak to bude neočakávané. Okrem toho je pravdepodobné, že opica bude chvíľu pretrvávať (na spomalenie inflácie), kým sa opäť budete cítiť lepšie a budete sa môcť vrátiť do „normálneho“ života.



Takéto abstinenčné príznaky tiež znamenajú, že snahy zastaviť buď expanzívnu menovú politiku alebo pitie alkoholu sú často krátkodobé, pretože nepriaznivé účinky sa väčšinou ukazujú ako prvé, zatiaľ čo pozitívne účinky prichádzajú neskôr. To môže zvádzať tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, aby sa podvolili krátkodobým tlakom, aby sa cítili lepšie ihneď (znova sa napite a ospravedlníte to tým, že už ide o liek) alebo sa vrátili k inflačnej politike, napriek nepriaznivým dlhodobým dôsledkom.







Podobne ako v prípade niektorých alkoholikov, ktorí nedodržia svoje sľuby, že s pitím prestanú, ak menové autority nesplnia sľuby na obmedzenie inflácie (t. j. pokračujú v nadmernom peňažnom raste alebo ho reštartujú po tom, čo na chvíľu spomalia rast peňažnej zásoby, keď politické tlaky na nich zatlačia), pozorovatelia sa naučia neveriť takýmto sľubom, alebo ich dokonca začnú vnímať ako predzvesť opaku (veľmi ťažko sa presvedčíme, že menová zdržanlivosť bude pretrvávať dostatočne dlho na to, aby sme urobili dostatočne veľa pre infláciu, kým nastane reflačný scenár).



Niektorí poradcovia v oblasti alkoholizmu potvrdili, že je ťažké prestať piť napriek známym nepriaznivým účinkom alkoholu, pretože opice prichádzajú dosť neskôr, takže vaše podvedomie nespája príčinu a následok. Následne, keď sa rozhodne, či piť alebo nie, podvedomie preberá kontrolu a často vyústi do rozhodnutia piť. Podobne môže byť ťažké ukončiť expanzívnu menovú politiku, pretože dlhé a premenlivé oneskorenia medzi zmenami politiky a ich dopadmi, nehovoriac o všetkých ostatných premenných, ktoré môžu rovnako zmeniť to, čo sa deje, sťažujú definitívne spojenie konkrétneho politického rozhodnutia s konkrétnym výsledkom, najmä keď toľko diskutujúcich v tejto debate sú politickí partizáni, ktorí zubami nechtami popierajú akúkoľvek zodpovednosť z ich strany.



Rovnako ako môže byť pre opitého námorníka ťažké presne určiť, kam ide (alebo pre pozorovateľa presne predpovedať, kam ide), kvôli nerozhodnosti alebo nedokonalej kontrole nad jeho pohybmi, pre centrálnu banku môže byť ťažké presne určiť budúcu cestu menovej politiky. Dôvodom môžu byť nezhody alebo nerozhodnosť a potreba z krátkodobého hľadiska prijať nevyhnutné kompromisy. Pokiaľ nebudeme vedieť, na čo sa centrálna banka zameriava dnes a na čo sa bude zameriavať v budúcnosti, bude ťažké predvídať jej politické zámery a kroky.



Rovnako ako alkoholici dúfajú, že ich trápenie nebude vôbec potrebné riešiť, aj politici a ich podporovatelia môžu tvrdiť, že neexistuje žiaden problém, ktorý by bolo potrebné vyriešiť, alebo že môžu poskytnúť takmer bezbolestný „liek“ na infláciu. Stačí, ak si ľudia len zvolia, vymenujú alebo sa budú riadiť správnou osobou alebo predpisom (sľúbená zmena, ktorá magicky prekoná potrebné kompromisy).



Pretože dochádza k oneskoreniu, kým sa všetky účinky konzumácie alkoholu zaregistrujú, zvyšuje to problém pijana vedieť, kedy s tým prestať. Podobne sa zdá, že oneskorenie pred plnením účinkov menovej politiky vždy poskytuje niektorým tvorcom politiky a komentátorom dostatočnú muníciu na tvrdenie, že teraz (nikdy) nie je čas prestať.



Analógií medzi pitím alkoholu a menovou politikou, ktoré stoja za zmienku, môže byť viac, ale relatívny nedostatok skúseností s pitím mi bráni v ich rozpoznaní. Tie, ktoré sme popísali, nám však poskytujú množstvo dôvodov na peňažnú opatrnosť a podozrievavosť pri „expertoch“, ktorých analýzy sú rovnako veľmi neodborné ako ich návrhy „liečby“. Bohužiaľ, takéto vedomie, že súčasná menová politika môže byť ďaleko od ideálu, môže mnohých z nás prinútiť piť, aj keby to to inak neurobili.



Autorom je Gary Galles, profesor ekonómie na Pepperdinskej univerzite, zameriavajúci sa na otázky verejných financií a politík.