Inflácia sa spomaľuje a rubeľ rastie: Rusko dúfa, že sa vyhne finančnej kríze

Hoci inflácia v krajine stúpa, existujú náznaky, že rast cien sa spomaľuje a bude v tomto trende pokračovať, zatiaľ čo ruský rubeľ sa v tomto roku dostal z historického minima v marci na najvýkonnejšiu svetovú menu.



Medzitým sa ukazovatele ekonomickej aktivity zlepšujú a Rusku sa doteraz darilo vyhýbať sa nesplácaniu dlhu v cudzej mene, a to aj napriek tomu, že západné sankcie zmrazili veľkú časť jeho rezerv.



Ruská inflácia sa v apríli dostala na medziročné maximum 17,8 % za posledné dve desaťročia, čo je nárast zo 16,7 % v marci, ale rast cien začína vykazovať známky spomaľovania. Rast spotrebiteľských cien sa prudko spomalil zo 7,6 % v marci na 1,6 % v apríli a ceny nepotravinových tovarov vzrástli len o 0,5 % v porovnaní s 11,3 % v marci.



Očakáva sa, že ďalšie nárasty v nadchádzajúcich mesiacoch budú mierne a trh podporuje centrálnu banku Ruska, aby pokračovala v uvoľňovaní núdzového zvyšovania úrokových sadzieb, možno so znížením o 200 bázických bodov v júni.



Stalo sa tak po tom, čo centrálna banka zaviedla núdzové zvýšenie sadzieb, ktoré koncom februára, niekoľko dní po ruskej invázii na Ukrajinu: Zdvihla kľúčovú úrokovú sadzbu v krajine z 9,5 % na 20 %, v snahe zachrániť rubeľ. Centrálna banka bola odvtedy schopná posunúť sadzbu na 14 % , keďže sa zlepšili vyhliadky inflácie a meny. „Dnešné údaje o inflácii ďalej podporia hodnotenie centrálnej banky, že akútna fáza ruskej krízy pominula,“ napísal minulý týždeň ekonóm Capital Economics pre rozvíjajúce sa trhy Liam Peach. „Je možné, že spotrebiteľské ceny vzrastú v máji medzimesačne o menej ako 1 % a že celková inflácia skončí koncom tohto roka na vrchole tesne pod 20 %.”



Spomalenie rastu cien nasleduje po prudkom zhodnotení rubľa, čo následne znižuje ceny dovozu. V utorok ráno sa rubeľ v Európe obchodoval za niečo vyše 62 za dolár, pričom 7. marca klesol na historické minimum 150 za dolár po oznámení súboru medzinárodných sankcií v reakcii na ruskú inváziu.



Prísne opatrenia ruskej centrálnej banky na kontrolu kapitálu, ktoré zahŕňajú príkaz spoločnostiam, aby premenili 80 % svojich príjmov v cudzej mene na ruble, pomohli oživiť chorľavú menu. Kremeľ tiež pôvodne zakázal ruským občanom prevádzať peniaze do zahraničia a prevody sú teraz obmedzené na 10 000 dolárov mesačne pre jednotlivcov až do konca roku 2022. „Ruská ekonomika sa naďalej zotavuje z počiatočného šoku z konca februára a začiatku marca,“ napísal začiatkom tohto mesiaca ekonóm Goldman Sachs Clemens Grafe . „Obavy o finančnú stabilitu miznú, rubeľ sa posilnil späť na úroveň zo začiatku roku 2020.“



Pre mnohých analytikov sa však kroky Moskvy na obranu svojej meny rovnajú manipulácii, pretože sa vytvoril dopyt, ktorý by inak neexistoval, a kapitálové kontroly fakticky zmenili rubeľ na „riadenú“ menu.







Charles-Henry Monchau, hlavný investičný riaditeľ švajčiarskej Syz Bank hovorí, že zatiaľ čo ruská centrálna banka nasadila celý rad nástrojov, aby rubeľ vyzeral hodnotne, len veľmi málo ľudí mimo Ruska „chce kúpiť jediný rubeľ, pokiaľ to nie je absolútne nutné“ a obchodníci „už nevnímajú rubeľ ako menu voľného obchodu“.

„Ak sa Rusku podarí nájsť riešenie ukrajinského problému s následným zrušením sankcií a obnovením obchodných vzťahov so Západom, rubeľ si potenciálne môže zachovať svoju súčasnú hodnotu. Na druhej strane, ak sa opatrenia stiahnu bez riešenia, rubeľ by mohol skolabovať, čo by malo za následok výbuch domácej inflácie a hlbokú hospodársku recesiu v Rusku.”



Rusko podniklo aj ďalšie opatrenie na posilnenie svojej meny. Centrálna banka po dvojročnej pauze obnovila nákupy zlata na domácom trhu s kovmi v nádeji, že uchová hodnotu na ochranu ruského bohatstva pred infláciou v prípade ďalšieho šoku devízovej likvidity. „Ďalší silný krok zostal v západných médiách relatívne nepovšimnutý: Ruská banka obnovila nákupy zlata za pevnú cenu 5000 rubľov za gram medzi 28. marcom a 30. júnom,” povedal Monchau zo Syz Bank.



Keďže sa zlato obchoduje v amerických dolároch, Monchau poznamenal, že to umožňuje centrálnej banke prepojiť rubeľ so zlatom a stanoviť minimálnu cenu pre rubeľ v dolárovom vyjadrení. Ďalšie zdražovanie rubľa by preto mohlo zvýšiť cenu zlata. Rusko od anexie Krymu v roku 2014 tento drahý kov rýchlo hromadí a dnes sa môže pochváliť piatou najväčšou zlatou rezervou na svete. Tento krok preto ponúka ďalšiu ochranu pre ruskú ekonomiku pred obmedzeniami likvidity vyplývajúcimi z ďalších sankcií a pred zhoršením devízových rezerv krajiny na obsluhu dlhov denominovaných v dolároch.



Rusko úspešne zrealizovalo platby držiteľom dvoch ruských štátnych dlhopisov denominovaných v dolároch, splatných v rokoch 2022 a 2042 v celkovej hodnote 650 miliónov USD, pred koncom 30-dňového odkladu 4. mája. Analytici však stále varujú, že existuje vysoká pravdepodobnosť ruského zlyhania v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.



Zlepšenie ekonomických údajov viedlo ruského prezidenta Vladimira Putina k tvrdeniu, že „ekonomická blesková vojna“ Západu zlyhala. Aj keď sa zdá, že Rusko odrazilo hroziaci ekonomický kolaps, dlhodobejší výhľad je menej optimistický, keďže v hre zostávajú vedľajšie účinky nasadených zmierňujúcich opatrení a hrozba ďalších sankcií. Prieskum centrálnej banky Ruska medzi viac ako 13 000 podnikmi nedávno odhalil, že mnohé už mali problémy s dovozom tovaru do krajiny. Z prieskumu vyplynulo, že medzi ne patria súčiastky do áut, suroviny a mikročipy. Ich nedostatok núti niektoré spoločnosti prerušiť prevádzku závodu alebo hľadať zdroje inde. „V tomto roku uvidíme vplyv na ruskú ekonomiku, keď spoločnostiam začnú dochádzať diely alebo vybavenie a budú musieť začať prepúšťať ľudí alebo im dávať neplatené voľno,“ povedala pre Grid News Elina Ribaková, zástupkyňa hlavnej ekonómky Inštitútu medzinárodných financií.