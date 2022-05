ECB musí urýchlene začať zvyšovať úrokové sadzby

Zdroj: TASR

včera 15:31

Stredajšia správa európskeho štatistického úradu Eurostat ukázala, že medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v apríli stagnovalo na rekordných 7,4 %, čo je takmer štvornásobok v porovnaní s dvojpercentným inflačným cieľom ECB.



"Zdá sa nevyhnutné, aby sme naše hlavné úrokové sadzby relatívne rýchlo dostali z negatívneho pásma a pokračovali v postupnej normalizácii menovej politiky," uviedol Rehn. Dodal, že podobný názor majú viacerí jeho kolegovia z Výkonnej rady rovnako ako z Rady guvernérov ECB.



Predstavitelia ECB sa z dôvodu vysokej inflácie zhodujú na tom, že banka by mala prvýkrát za viac než 10 rokov zvýšiť úrokové sadzby v júli. Keďže americká centrálna banka (Fed) už spustila agresívny cyklus sprísňovania menovej politiky, trhy počítajú s tým, že ECB ešte pred koncom roka zdvihne svoju depozitnú sadzbu nad nulu. Aktuálne sa nachádza na úrovni -0,5 %.



Podľa Rehna je najdôležitejšie, aby ECB konala tak, aby nadmerne nevzrástli dlhodobé inflačné očakávania. Ak sa tieto očakávania dostanú spod kontroly, mohlo by to výrazne poškodiť cenovú stabilitu v eurozóne. "Toto je teraz jediným najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim smerovanie menovej politiky."