Suma daňového bonusu a výška prídavku na dieťa sa majú zvýšiť

Zdroj: TASR

Foto: getty images

včera 15:16 -

Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Navrhuje tiež, aby parlament opatrenia prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľová skupina daňovníkov uplatňujúcich nárok na daňový bonus na dieťa by sa mala rozšíriť bez ohľadu na výšku dosahovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, živnosti. Zrušiť by sa mala minimálna hranica šesťnásobku sumy minimálnej mzdy na uplatnenie nároku na daňový bonus, pričom sa má stanoviť percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí - od 20 % do 55 %.



Zvýšením sumy daňového bonusu na dieťa sa má daňovníkom, ktorí sú rodičmi vyživovaných detí a dosahujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, zabezpečiť vyšší čistý disponibilný príjem.



Úprava sumy daňového bonusu sa navrhuje v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa. Ustanoviť sa majú dve vekové hranice z pôvodných troch. Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, sa má zvýšiť zo súčasných 43,60 (respektíve 47,14) eura na 70 eur a od januára 2023 na sumu 100 eur. Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eura na 40 eur, pričom od januára 2023 vzrastie na sumu 50 eur.

"Dôvodom navrhovanej úpravy poskytovania daňového bonusu je pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách s deťmi," skonštatoval rezort financií v materiáli. Podľa MF dosahované príjmy daňovníkov zo zárobkovej činnosti nie sú valorizované v dostatočnej miere a neodrážajú prudký nárast cien tovarov a služieb.



Od júla tohto roka by sa mal zároveň zvýšiť prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na 50 eur mesačne. Ďalej sa navrhuje vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V roku 2022 a v roku 2023 sa neuplatní valorizačný mechanizmus.



Zvýšenie prídavku na dieťa si v roku 2022 vyžiada zvýšené výdavky štátneho rozpočtu v sume takmer 23 miliónov eur, v roku 2023 vo výške 275,169 milióna eur, v roku 2024 to bude 273,089 milióna eur a v ďalšom roku 265,104 milióna eur. Implementačné náklady na úpravu informačného systému ministerstva práce si vyžiadajú 90.000 eur.



Úprava daňového bonusu si zasa vyžiada v tomto roku zvýšené výdavky štátneho rozpočtu v sume zhruba 142 miliónov eur, v roku 2023 v hodnote takmer 544 miliónov eur, v roku 2024 vyše 506 miliónov eur a v roku 2025 to bude približne 495 miliónov eur.



V súvislosti s uvoľňovaním opatrení spojených s pandémiou sa zároveň navrhuje zrušiť osobitný režim vykonávania osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vzhľadom na to budú môcť rodinní príslušníci vykonávať osobnú asistenciu až 10 hodín denne naposledy v júni 2022.