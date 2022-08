Dva prínosy životného minima

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:31 -

Dôsledky vážnych finančných problémov sú často zničujúce. Chudoba spôsobuje predčasnú smrť, zlú životosprávu, choroby a vyčerpanie. Tvárou v tvár týmto pochmúrnym vyhliadkam existuje naliehavá potreba efektívneho vedenia, ktoré prinesie zmenu – ale nielen zo strany vlád. Zásadnú úlohu môže zohrať aj podnikový sektor.



Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môže každá firma urobiť na zníženie chudoby, je zaplatiť svojim zamestnancom životné minimum. Nová správa podrobne ukazuje, ako životné minimum neprospieva len zamestnancom a pracovníkom, ale aj zamestnávateľom a spoločnosti ako celku.



Poberanie životného minima pomáha prelomiť cykly chudoby tým, že zabezpečuje, aby platy postačovali na pokrytie základných potrieb domácnosti, ako aj príležitostných núdzových situácií alebo neočakávaných výdavkov. Experti uviedli, že vyplácanie životného minima môže znížiť úroveň stresu a skrátiť nadmerný pracovný čas, ktorý je niekedy potrebný na to, aby ste sa uživili. To zase znamená menej dní práceneschopnosti a celkovo väčšiu pohodu zamestnancov.



Z obchodného hľadiska to môže viesť k nižšej fluktuácii zamestnancov, zníženiu nákladov na nábor a školenia. Produktivita sa môže zvýšiť a dokonca existujú prvé náznaky, že zvyšovanie miezd na základnej úrovni môže súvisieť so zvýšenými príjmami.



Vedci zistili, že keď sa záväzky životného minima stávajú bežnejšími, výhody siahajú ďalej do spoločnosti. Zvyšovanie miezd stimuluje výdavky v miestnom hospodárstve, zatiaľ čo zníženie chudoby a nerovnosti môže viesť k väčšej sociálnej súdržnosti.



Stručne povedané, opäť máme po ruke dôkazy, že životné minimum ponúka viacero výhod – nad rámec tých, ktoré zažívajú jednotliví pracovníci.

Firmám by to malo poskytnúť istotu, že budú považovať mzdy nielen za čisté náklady, ale aj za pozitívnu investíciu. Podnik môže byť predsa len taký odolný ako sú jeho pracovníci, ktorých zamestnáva.



Jasný je aj širší dopad na spoločnosť. Životné minimum má potenciál nielen pomôcť pri riešení chudoby, ale aj pri riešení mnohých cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Jedným z cieľov je napríklad „slušná práca pre všetkých“ a spravodlivé príjmy sú základnou zložkou dôstojnej práce. Boj proti chudobe môže tiež zlepšiť prístup k bývaniu, jedlu a zdraviu.





Našťastie, byť zamestnávateľom poskytujúcim životné minimum sa stáva novým ukazovateľom vedúceho postavenia podniku, ktorý si cenia investori aj spotrebitelia.

Napríklad v Spojenom kráľovstve IKEA, Everton Football Club a Nationwide Building Society sú len traja z viac ako 10 000 zamestnávateľov, ktorí sa zaviazali platiť to, čo nadácia Living Wage Foundation opisuje ako „skutočné životné minimum“. V praxi to znamená platiť pracovníkom minimálne 9,90 £ za hodinu (11,05 £ v Londýne). Podobné kampane existujú aj v iných krajinách vrátane Nového Zélandu a Kanady.



Niektoré spoločnosti idú ešte ďalej a rozširujú záväzky týkajúce sa životného minima aj na svojich dodávateľov. V roku 2021 Unilever oznámil plány pracovať na dosiahnutí životného minima pre ľudí, ktorí spoločnosti poskytujú tovar a služby v oblastiach ako logistika a balenie. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Unilever spolupracuje s dodávateľmi, aby sa zaviazali vyplácať svojim pracovníkom aspoň životné minimum a podávať o tom správy.



„Vzhľadom na obrovský rozsah rastúcej chudoby je prechod na ekonomiku so životným minimom naliehavý a potrebujeme, aby svoju úlohu zohralo viac podnikov. Rozhodnutie vyplácať životné minimum ponúka podnikom na oplátku za ich investície celkom dosť, pokiaľ ide o výkonnosť, odolnosť a stabilitu,“ povedala Annabel Bealesová, ktorá je spoluautorkou správy.



Aby sa veci pohli dopredu, investori a generálni riaditelia by mali mať istotu, že vyplácanie životného minima je rozumné obchodné rozhodnutie. Medzitým môžu vlády zvýšiť zákonné minimálne mzdy, aby dosiahli úroveň životného minima. Aj spotrebitelia môžu tlačiť na pokrok prostredníctvom svojich rozhodnutí o výdavkoch a firiem, či značiek, ktoré podporujú. Veľké a malé podniky tak zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti hybným silám chudoby a v dôsledku toho môžu byť ekonomicky úspešnejšie.