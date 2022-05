Stavebný sektor očakáva vlna masívnych investícií ...

dnes 18:01 -

Vyjadrenie: Stavebný sektor očakáva vlnu masívnych investícií, jeho zástupcovia dnes diskutovali s predstaviteľmi vlády

Bratislava 17. mája (TASR) – Predstavitelia stavebného sektora dnes na Úrade vlády SR diskutovali o masívnych investíciách, ktoré sú v rámci rôznych zdrojov naplánované na najbližšie roky. Otvorená diskusia, ktorú iniciovala Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR, sa venovala možnostiam realizácie plánovaných investícií najmä z plánu obnovy, eurofondov, ako aj ďalších zdrojov.

"Rozvoj a modernizácia Slovenska sa bude v najbližších rokoch realizovať primárne cez investície do budov a infraštruktúry. Vďaka týmto investíciám sa rozbehne množstvo výziev a stavebných infraštruktúrnych projektov. Je preto nevyhnutné, aby vláda, verejná správa a stavebný sektor úzko spolupracovali, keďže to budú práve firmy a odborníci stavebného sektora, ktorí budú tieto investície realizovať. Na pokrytie týchto masívnych investícií bude potrebné zvýšiť kapacity aj zo strany súkromného sektora tak do kapitálu, ako aj do kvalifikovanej pracovnej sily," uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

Na výstavbu a obnovu budov je v pláne obnovy vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur, ďalších viac ako 600 miliónov eur bude smerovať do investícií v rámci dopravnej a energetickej infraštruktúry. Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných aj súkromných budov je dôležitou súčasťou plánov obnovy naprieč členskými štátmi Európskej únie. S investíciami do stavieb a infraštruktúry ráta aj nové programové obdobie fondov EÚ, ktoré počíta s alokáciou viac než 4 miliardy eur.

Stretnutia so zástupcami stavebného sektora sa zúčastnil predseda vlády SR Eduard Heger, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, minister dopravy Andrej Doležal, ako aj zástupcovia ministerstva financií, hospodárstva a Úradu pre verejné obstarávanie.TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.