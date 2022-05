Kryptomeny: Prečo taký prepad a čo to môže znamenať pre ich budúcnosť

Zdroj: the conversation;CNBC

Ak ste pred mesiacom investovali do kryptomeny Luna, možno ste si v tichosti mysleli, že ste urobili rozumnú stávku. Hodnota Luny však odvtedy drasticky klesla. Luna nebola ani zďaleka jedinou obeťou, celkovo kryptomeny klesli o 30 %. Niektoré sa do určitej miery zotavili, ale stále to predstavuje súhrnnú sedemdňovú stratu viac ako 500 miliónov USD, čo vyvoláva existenčné otázky o budúcnosti trhu.



Tento krach bol pravdepodobne vyvolaný finančným „útokom“ na stablecoin Terra (UST), ktorý by mal byť naviazaný na americký dolár jedna k jednej, no v súčasnosti sa obchoduje len za niečo vyše 12 centov. Jej partnerská minca Luna sa následne zrútila.



Útok tohto druhu je mimoriadne zložitý a zahŕňa umiestnenie viacerých obchodov na kryptotrh v snahe vyvolať určité efekty, ktoré môžu poskytnúť „útočníkovi“ značné zisky.



V tomto prípade tieto obchody spôsobili pád Terra, čo následne znížilo aj jej partnerskú mincu Lunu. Akonáhle si to všimli, spôsobilo to paniku, ktorá následne vyvolala stiahnutie trhu, čo následne vyvolalo ďalšiu paniku. Niektoré (ale nie všetky) stablecoiny sa do veľkej miery spoliehajú na vnímanie a dôveru a akonáhle sa dôvera otrasie, môžu nastať veľké pády.



Efekty stablecoinu Terra sa však rozšírili do celého kryptoodvetvia. Vytvorili jednodňové straty podobné, alebo pravdepodobne horšie, ako „čierne stredy“ (Čierna streda bola dňom v roku 1992, keď špekulanti vynútili kolaps libry). Dokonca aj popredný stablecoin Tether stratil svoju fixáciu na dolár až na 95 centov, čo možno demonštruje potrebu regulácie. Ak totiž stablecoiny nie sú stabilné, kde je potom bezpečný priestor pre kryptomeny?



Destabilizácia tokenov, ktorých jediným cieľom je udržiavať stabilnú cenu, otriasla regulátormi na oboch stranách Atlantiku. Minulý týždeň ministerka financií USA Janet Yellenová varovala pred rizikami pre finančnú stabilitu, ak by stablecoiny zostali neregulované a vyzvala zákonodarcov, aby do konca roka 2022 schválili reguláciu tohto sektora.

Guvernér Bank of France Francois Villeroy de Galhau uviedol, že nedávne otrasy na kryptotrhoch by sa mali brať ako „budíček“ pre globálnych regulátorov. Kryptomeny by mohli narušiť finančný systém, ak by boli neregulované, povedal Villeroy – najmä stablecoiny, ktoré boli podľa neho „trochu nesprávne pomenované“.

Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Fabio Panetta povedal, že stablecoiny ako Tether sú „citlivé na run“, pričom odkazuje na „bankové runy“, pri ktorých klienti hromadne utekajú z finančnej inštitúcie. Európska únia plánuje dostať stablecoiny pod prísny regulačný dohľad s novými pravidlami známymi ako Markets in Crypto-assets Regulation, alebo v skratke MiCA.

Frances Coppolová, nezávislá ekonómka, vysvetlila, že sú to kryptoburzy – nie retailoví investori – ktorí sťahujú z Tetheru miliardy dolárov vo veľkoobchodných transakciách. „Jeho zákazníkmi sú v skutočnosti burzy, Následne burzy predávajú tokeny obchodníkom a malým investorom,” povedala.

Podľa údajov CoinGecko cirkulujúca ponuka spoločnosti Tether klesla z približne 83 miliárd dolárov pred týždňom na menej ako 76 miliárd dolárov v utorok. Aj tento stablecoin mal mať vždy hodnotu 1 dolár, no vo štvrtok jeho cena klesla na 95 centov v dôsledku paniky z kolapsu konkurenčného tokenu s názvom Terra.

Zdá sa, že situácia okolo Tetheru zvýšila dopyt po konkurenčných tokenoch, ako sú USDC spoločnosti Circle a BUSD spoločnosti Binance, ktorých príslušné trhové hodnoty sa za posledný týždeň zvýšili približne o 8 % a 4 %. Odborníci tvrdia, že je to preto, že tieto tokeny sa považujú za „bezpečnejšie“ ako Tether.

Tether dávnejšie tvrdil, že všetky jeho tokeny boli kryté dolármi uloženými v banke v pomere 1:1. Po vyrovnaní s newyorským generálnym prokurátorom však spoločnosť odhalila, že na podporu svojho tokenu sa spolieha na celý rad iných aktív – vrátane komerčných cenných papierov, formy krátkodobého, nezabezpečeného dlhu vydaného spoločnosťami. Keď Tether naposledy zverejnil svoj rozpis rezerv, hotovosť tvorila približne 4,2 miliardy dolárov z jeho aktív. Prevažnú väčšinu – 34,5 miliardy dolárov – tvorili neidentifikované štátne pokladničné poukážky so splatnosťou kratšou ako tri mesiace, pričom 24,2 miliardy dolárov z jej držby tvorili komerčné cenné papiere.



Tether ešte nie je dostatočne veľký na to, aby spôsobil rozvrat na peňažných trhoch v USA. Jedného dňa by ale by nakoniec mohol dosiahnuť, že vlastníctvo amerických štátnych dlhopisov bude „naozaj strašidelné“, povedala Carol Alexanderová, profesorka financií na Sussex University. „Predpokladajme, že namiesto mínus 80 miliárd dolárov máme mínus 200 miliárd dolárov a väčšina z nich je v likvidných amerických vládnych cenných papieroch,“ povedala. „Potom by krachujúci Tether mal podstatný vplyv na americké peňažné trhy a celý svet by uvrhol do recesie.”



Dôvera v krypto

To, ako budú investori reagovať, bude kľúčové pre budúcnosť kryptomien. Už sme videli paniku a zúfalstvo, pričom niektorí tento krach prirovnávali k tradičnému runu na banky. Ale pri bankových runoch majú zákazníci tendenciu sa obávať, že im ich banka nebude môcť vydať peniaze, a nie, že sa ich peniaze stanú bezcennými.



Presnejšie porovnanie je analógia s krachmi na akciových trhoch, kde sa investori obávajú, že akcie, ktoré držia, môžu byť čoskoro bezcenné. A zatiaľ reakcia na tento krach kryptomien naznačuje, že veľká časť držiteľov kryptomien vidí svoje investície podobným spôsobom.







Bez ohľadu na historickú volatilitu cien existuje základný predpoklad, ktorý sa často vyskytuje v správaní investorov: že cena aktív sa bude zvyšovať a bude v raste pokračovať. V tomto scenári investori nechcú nič zmeškať. Vidia, ako aktívum rastie, považujú to za „istú vec“ a potom investujú.



Investor, často podporovaný počiatočnými úspechmi, môže vložiť viac. Skombinujte to so sociálnymi médiami a strachom, že prídete o „nevyhnutné“ zisky, a investície pokračujú.

Zjednodušene povedané, mnohí investovali do kryptomien, pretože verili, že vďaka nim budú bohatší. Táto viera bola nepochybne otrasená.



Ďalšou motiváciou pre investovanie do kryptomien môže byť viera v ich transformačnú povahu, predstava, že kryptomeny časom nahradia tradičné formy finančnej výmeny. Pre týchto investorov je každé zvýšenie hodnoty kryptomeny demonštráciou rastúcej sily kryptomeny oproti tradičným peniazom. Ale podobne, výrazný pokles hodnoty kryptomien nie je len peňažná strata, je to aj ideologická strata. Zároveň však tento ideologický postoj vytvára skupinu investorov, ktorá sa oveľa menej pravdepodobne bude snažiť predávať v prípade prudkého poklesu. A práve táto skupina môže dať sektoru nádej.



Pri krachu zavedených akciových trhov hovoríme o návrate k „základnej hodnote“. O základnej hodnote kryptomien sa často hovorí ako o nulovej. Možno však existuje aspoň nejaký fundament založený na viere. Existuje totiž veľká skupina investorov, ktorí vlastnia kryptomenu, pretože veria v jej dlhodobú budúcnosť. A prísľub nových peňazí môže byť určujúci pre takúto základnú hodnotu kryptomeny.



Aby sme dokázali lepšie pochopiť správanie kryptoinvestorov, musíme ich vnímať ako rôzne skupiny s rôznymi motiváciami. Investori sa možno utešujú tým, že majú za sebou to najhoršie z tohto krachu a že môžu nastať lepšie časy. Ale ako vám povie každý finančný poradca, v kryptomenách ako na každom inom trhu, zaručené nie je vôbec nič.