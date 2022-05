Zo segmentu HORECA odišla asi tretina zamestnancov a stále chýbajú

dnes 15:31 -

Segment hotelov, reštaurácií, penziónov a kaviarní (HORECA) zaznamenal počas uplynulých dvoch rokov pandémie nového koronavírusu turbulentné zmeny, o ktorých diskutujú účastníci konferencie HORECA 2022 v Žiline. Podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka zaznamenal segment na pracovnom trhu v určitom období odlev zamestnancov viac ako 30 % a ich nedostatok pociťuje aj v súčasnosti.

"Prevádzkovatelia stále hľadajú zamestnancov. Sčasti sa spoliehame na budúcich absolventov stredných škôl alebo príležitosti v podobe zamestnania odídencov, ktorí majú príslušné doklady. Ak to všetko skĺbime, pevne verím, že sa nám podarí získať aspoň na obdobie leta dostatok zamestnancov," skonštatoval Harbuľák.

Generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Tomáš Ondrčka podotkol, že letná sezóna bude na základe diskusií s hoteliermi a podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu rozhodujúca. "Pretože podnikatelia nemajú našetrené peniaze z pandémie, väčšiu časť roka boli v lockdowne, alebo mali obmedzenú prevádzku. Navyše, kríza na Ukrajine, rast energií a všetkých ostatných vstupov je enormne vysoký. Verím, že sa slovenský turista rozhodne cestovať po Slovensku a nepôjde len do zahraničia. A aj vďaka aktivitám Slovakia Travel nás nájdu zahraniční klienti," doplnil.

Minuloročné výsledky podľa neho hovoria o relatívne silnej domácej klientele. "Napriek tomu, že meriame počet návštevníkov, je potrebné sa pozrieť aj na denný výdavok domáceho a zahraničného turistu. Vždy si treba uvedomiť, že miera výdavkov zahraničného hosťa je podstatne vyššia. Minulý týždeň sme schválili dotácie 8,4 milióna eur pre organizácie cestovného ruchu. Je to príspevok, na základe ktorého vedia v regióne budovať jednotlivé atrakcie. Vylepšovať celkovú infraštruktúru, investovať peniaze do marketingu a propagácie nových produktov, alebo modifikovať jestvujúce produkty. Turista si nebude sám budovať program, my ho musíme na základe niečoho prilákať," zdôraznil Ondrčka.

Prezident AHRS očakáva návrat zahraničných turistov najmä počas leta. "Momentálne nemáme v platnosti žiadne opatrenia, ktoré by eliminovali poskytovanie služieb alebo príchod zahraničných návštevníkov. Nebude to ale jednoduché. Potrebujeme aktívne komunikovať a zlepšovať imidž Slovenska. Treba priznať, že za posledné dva roky boli aj v lepšej epidemiologickej situácii opatrenia prísnejšie ako v iných krajinách. Ľudia, ktorí k nám tradične počas leta chodili, si vybrali počas uplynulých dvoch rokov inú destináciu. Prilákať ich naspäť nebude jednoduché. Bude to stáť úsilie aj prostriedky," uzavrel Harbuľák.