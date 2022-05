Za plyn zaplatíme tak, že bude tiecť ďalej, SPP už dostal pokyn

Zdroj: TASR

Slovensko bude za plyn platiť tak, že bude tiecť aj naďalej. Zdôraznil to v utorok na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). SR podľa jeho slov zaplatí v eurách na euroúčet do Gazprombanky, kde to bude prekonvertované na ruble a tie pôjdu ďalej do Gazpromu. Vyhlásil, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už dostala od neho pokyn to takto urobiť.



"S tou ďalšou operáciou my už nič nemáme, pre nás je rozhodujúce to, že my platíme v eurách do Gazprombanky," skonštatoval Sulík. Priblížil, že v pondelok (16. 5.) podpísal tzv. rozhodnutie jediného akcionára a SPP dostal pokyn na takýto postup.



Zopakoval, že spraví všetko pre to, aby plyn na Slovensko neprestal tiecť. Podotkol, že tento aj minulý týždeň tiekli nadpriemerné množstvá. "Napriek tomu, že jedna prečerpávacia stanica na Ukrajine bola zavretá, tak ruská strana ten spôsobený výpadok nahradila a plyn nám tečie cez Lanžhot, teda zo západu, z Čiech, ale je to ruský plyn," dodal. Predpokladá, že to je plyn, ktorý priteká cez Nord Stream 1.