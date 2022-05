India zvyšuje dovoz ropy z Ruska, v apríli boli Rusi 4. najväčšími dodávateľmi

dnes 11:01 -

Dovoz ropy z Ruska do Indie zaznamenal minulý mesiac prudký rast, vďaka čomu sa Rusko výrazne posunulo v rebríčku najväčších dodávateľov komodity do jednej z najväčších ázijských ekonomík. Analytici zároveň očakávajú, že objem ruského dovozu do Indie bude rásť aj v ďalších mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Objem dovozu ruskej ropy do Indie dosiahol v apríli približne 277.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), vďaka čomu sa podiel ruskej ropy na celkovom indickom dovoze dostal na rekordných 6 %. Rusko sa tým zároveň dostalo na 4. miesto v rebríčku najväčších dodávateľov ropy do Indie. Na prvých troch miestach sú Irak, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.

V marci objem indického dovozu z Ruska predstavoval zhruba 66.000 barelov denne. To pre Rusko predstavovalo 10. pozíciu v rámci rebríčka najväčších dodávateľov ropy do Indie.

Pod zvýšený záujem o ropu z Ruskej federácie sa podpisujú nižšie ceny ruskej suroviny, ku ktorým Rusko pristúpilo po uvalení sankcií zo strany západných štátov. Ruskej rope sa tak mnohí kupci v obave, že sa dostanú do problémov, vyhýbajú, čo tlačí jej ceny nadol. To využívajú firmy z Ázie, najmä indické. Napríklad Indian Oil, najväčšia indická rafinérska spoločnosť, kúpila v apríli vôbec prvý náklad arktickej ruskej ropy známej ako Arco.

"Ceny ruskej ropnej zmesi Urals zaznamenali v dôsledku sankcií proti Rusku výrazný pokles a pod tlak sa dostali aj ceny kazašskej ropy CPC. Tá sa totiž nakladá v ruskom prístave," povedal analytik zo spoločnosti Refinitiv Ehsan Ul Haq.

A tak zatiaľ čo niektorí európski kupci zvyšujú nákup ropy z USA a afrických štátov, India z týchto regiónov nákup znižuje. Podiel africkej ropy na celkovom dovoze komodity do Indie klesol v apríli na približne 6 % z marcových 14,5 %. V prípade USA sa tento podiel znížil takmer na polovicu, keď dosiahol iba 3 %.

Ropa z Ruska, Azerbajdžanu a Kazachstanu sa na celkovom dovoze do Indie podieľala v apríli 11 %, zatiaľ čo v marci podiel predstavoval 3 %. V prípade ropy z Blízkeho východu podiel vzrástol zo 68 % na 71 %.