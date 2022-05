Nikto nerozumie menovému systému a to nie je v poriadku

Zdroj: BitcoinMagazine

Foto: getty images

dnes 0:33 -

„Toto je príliš komplikované na pochopenie, “ to sú asi prvé námietky, ktoré sa vynoria každému, kto sa práve dozvedel o Bitcoine. A je to pravda. Súkromné kľúče, bloky, úpravy obtiažnosti, UTXO, necenzurovateľné transakcie, hash, kto má tomu rozumieť? Mnohí sú ale vyzborjení trpezlivosťou, len aby si na záver mohli v duchu víťazoslávne povedať: „Vidíš, vidíš! Táto transakcia prebehla bez toho, aby o tom niekto vedel! A nikto to nedokázal zastaviť!" Je to ale podobné, ako keď vytiahnete z peňaženky bankovku, „Vidíš, vidíš! Stalo sa to bez toho, aby o tom niekto vedel a nikto mi v tom nemohol zabrániť!" Bitcoin predstavuje nejaký komplikovaný digitálny spôsob, ako urobiť to isté. Ale ak to technologickí nadšenci nedokážu bez námahy urobiť, akú nádej máme my ostatní? Navyše má ísť o narušenie bankového systému, ktorého účelom je efektívne a bezpečne uskutočňovať platby a umožniť poskytovanie pôžičiek. Nikto sa predsa nesnaží nikomu zastaviť platby. Môže to trvať roky, kým odhalíte problémy súčasných platobných sietí fiat.



Pre istú demografickú skupinu sú technologické zázraky niečo, čo netušia ako fungujú. Pritom sú to každodenné predmety, ako počítače alebo smartfóny. To je v poriadku, pretože vidíme, čo technológia robí, a môžeme ju použiť. Podobne, ak nerozumiete Bitcoinu, malo by to byť rovnako v poriadku. Až na to, že nie je.



Pochopenie toho, čo pre vás Bitcoin môže urobiť – jeho prípad použitia – si vyžaduje, aby ste porozumeli existujúcemu menovému systému. Na rozdiel od telefónu, auta alebo počítača, neexistuje žiadna viditeľná pridaná hodnota pri používaní bitcoinov pre niekoho, kto nikdy nebol sankcionovaný, nikdy neurobil nič nezákonné, nikdy sa nepokúsil kúpiť tovar alebo služby, s ktorými spracovateľ platieb, alebo vláda nesúhlasí, má svoj príjem (a úspory!) indexované podľa inflácie, nechápe, prečo dochádza k recesiám a prečo ich musí znášať, alebo čo robia centrálne banky a odkiaľ pochádzajú peniaze.







Nepotrebujete rozumieť žiadnej základnej technológii v telefóne, aby ste videli, ako ju môžete použiť a ako dokáže uľahčiť život. Na rozdiel od toho je pridaná hodnota bitcoinu spojená s jeho alternatívou v existujúcom peňažnom systéme, o ktorej 99 % z nás nikdy neuvažuje, nikdy nám nespôsobuje problémy súvisiace s platbami a preto jej nevenujeme žiadnu pozornosť. Platobnou kartou môžete „okamžite“ zaplatiť aj za veci z druhého konca sveta. Pre medzinárodné prevody dokážu mnohé fintech spoločnosti presúvať bankové peniaze po celom svete v priebehu niekoľkých sekúnd.



O technológie v tomto prípade nejde, digitálne technológie nepredstavujú pridanú hodnotu.



Samozrejme, analógia s platobnými systémami nie je správna, ale aby ste pochopili veľa z toho, čím sa líšia bitcoiny od fiat mien, musíte si veci naštudovať. Čo sa stane, keď uskutočníme bankovú platbu ? Čo predstavujú peniaze? Medzinárodné prevody alebo platby kartou vydané bankou vyžadujú identifikáciu spôsobom, akým to bitcoin nerobí. Neposkytujú konečné zúčtovanie (platby môžu byť neskôr odvolané); bankové prevody sú často odložené do clearingového centra , hoci hrubé zúčtovacie platby v reálnom čase sa už zavádzajú v čoraz väčšom počte platobných sietí centrálnych bánk. Finančné prostriedky vo Venmo alebo PayPal alebo v iných nižších vrstvách dolárového bankového systému sú povolené v tom zmysle, že ktorýkoľvek z pol tucta subjektov potrebných na to, aby bola platba úspešná, by ich mohol zablokovať – z nevinných technických dôvodov alebo z horších kontrolných/autoritárskych dôvodov.



Myslieť si, že jednoduchá platba cez Venmo je podobná prevodu Bitcoinov v reťazci, pretože vyzerajú a „tvária“ sa rovnako, je skôr elementárna chyba. Obe sú digitálne, obe zahŕňajú „peniaze“, nech už to znamená čokoľvek, obe umožňujú prenos hodnoty z jedného miesta na druhé. Aby ste však pochopili, prečo sú odlišné, musíte vedieť najskôr vysvetliť fungovanie celého peňažného systému. Kde môže skolabovať, na čo sa spolieha, ako doň vstupujú nové peniaze, čo robia banky, ktoré subjekty majú právomoc zablokovať, oddialiť, kontrolovať alebo účtovať si poplatky za transakcie, čo riskujete pasívnym držaním neustále sa znehodnocujúcej meny. Ale priemerný nocoiner nerozumie bankovej realite, ktorá prevyšuje akékoľvek problémy s platbami, s ktorými sa väčšina ľudí kedy stretla. A potom sa tu miešajú hrušky s jablkami. Bitcoiny so stablecoinmi, s nezameniteľnými tokenmi (NFT) a digitálnymi menami centrálnych bánk (CBDC). Alebo keď predseda Federálneho rezervného výboru hovorí, že CBDC nahradia potrebu bitcoinov alebo stablecoinov, lebo všetky sú rovnako nové, moderné, digitálne spôsoby ukladania a presúvania toho, čo sa zdá byť cenné. Centrálna banka je tu na to, aby pomáhala spravovať súčasný dolárový systém, takže akonáhle bude zavedené jej vlastné technické riešenie, už nebudú potrebné súkromné opcie. „Programovateľné peniaze“ znejú úžasne, prinajmenšom dovtedy, kým vám programovanie nie tak láskavého programátora nezabráni v kúpe toho, čo potrebujete.







Od Medzinárodného menového fondu sa dozvedáme, že rusko-ukrajinský konflikt „by tiež podnietil prijatie digitálnych financií, od kryptomien po stablecoiny a digitálne meny centrálnych bánk“. Čo na tom, že konflikt by mohlo podnietiť čokoľvek iné ako Bitcoiny? Financie sú už digitálne. Fiat peniaze a banky sú už digitálne. Fed upravuje menovú bázu digitálne prostredníctvom nákupov a predajov aktív prostredníctvom svojej pobočky Fedu v New Yorku. Dolár je už regulovaný a kontrolovaný. Akú zmenu by priniesla digitálna mena centrálnej banky (CBDC)? Len by to zhoršilo politizáciu problémov súvisiacich s bankovníctvom na oboch stranách doneckého bojiska, pričom by mali ešte väčšiu kontrolu autoritári, ktorí chcú nariadiť, čo ľudia môžu alebo nemôžu robiť so „svojimi“ peniazmi.



Po niekoľkých prvých hodinách a dňoch, kým mohli medzinárodné prevody pohodlne hromadne doraziť do ukrajinských bánk, neexistovalo nič, čo by „kryptomeny“ vo všeobecnosti pre Ukrajinu urobiť navyše. Pomôcť utečencom prepašovať svoje úspory proti nepriateľskému bankovému systému? Iste, bitcoin v tom vždy vynikal, ale ako by sa to darilo s CBDC, ktoré vydáva a riadi Národná banka Ukrajiny? Alebo ešte horšie, Ripple, ktorý hrdo podporuje cenzúru a vládne sankcie:



„Napríklad RippleNet bol vždy – a zostáva aj dnes – odhodlaný nespolupracovať so sankcionovanými bankami alebo krajinami, ktoré sú protistranami s obmedzeným prístupom. Ripple a naši zákazníci podporujú a presadzujú zákony OFAC a KYC/AML.“

Dodržiavanie autoritárskych sankcií je opakom toho, čo robia slobodné peniaze. Pridanou hodnotou bitcoinu nie technológia, je to sloboda a nezávislosť, ktorá prichádza s priamym držaním vlastných peňazí – nezaťažených bankou, spracovateľom platieb, finančným regulátorom alebo daňovým úradníkom. Peniaze, ktoré viac nepodliehajú rozmarným požiadavkám vášho autoritárskeho vládcu, či už demokraticky zvoleného alebo nie. Ide o to, aby sme už viac netrpeli hlúpymi následkami menových excesov, ktoré súčasní správcovia dolára tak katastrofálne spackali. Bitcoin sú slobodné peniaze, ale aby ste skutočne pochopili, prečo je to tak, musíte vidieť, čo je zlé na systéme, ktorý sa pokúša zvrhnúť. Preto je pochopenie toho, ako funguje fiat menový systém, základom pre pochopenie Bitcoinu.