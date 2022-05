V apríli vybavilo bratislavské letisko 88.543 cestujúcich

dnes 16:46 -

Kým vlani v apríli z dôvodu pandemických obmedzení vybavilo Letisko M. R. Štefánika len zhruba 2000 cestujúcich, v tomto roku stúpol počet vybavených cestujúcich na bratislavskom letisku počas apríla na 88.543 osôb. Počet cestujúcich v medziročnom aprílovom porovnaní tak vzrástol o viac ako 4000 %. Počas prvých štyroch mesiacoch tohto roka vybavilo letisko spolu na príletoch a odletoch 226.070 cestujúcich. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Od januára do konca apríla sa na Letisku M. R. Štefánika uskutočnilo 6307 vzletov a pristátí lietadiel. Vlani v rovnakom období to bolo o polovicu menej – približne 3200 letov. V samotnom apríli tohto roka bolo zaznamenaných 1831 pohybov lietadiel.

V apríli smerovalo najviac cestujúcich letecky z Bratislavy do Londýna, Milána, Dublinu, Sofie a Manchesteru a z nich do Bratislavy. Tiež sa významnejšie rozbehli lety do obľúbených prímorských letovísk. "Najviac cestujúcich smerovalo do egyptskej Hurghady, do novinky medzi pobytovými zájazdmi tohtoročnej letnej sezóny - Senegalu (mesto Dakar/letisko Blaise Diagne) a do obľúbeného Ománu (Salalah)," priblížila Demovičová. Takmer 3000 cestujúcich za prvý mesiac letnej sezóny vyskúšalo aj novú pravidelnú linku do Záhrebu v Chorvátsku, rovnako do Dalamanu a do Trapani na Sicílii.

V máji budú chartre okrem Hurghady, Senegalu a Ománu premávať už aj do Antalye a Marsa Alam. Pravidelné lety do Dubaja so spoločnosťou Smartwings sú od 11. mája presmerované na dubajské letisko Al-Maktoum z dôvodu rekonštrukčných prác na letisku Dubaj International. Lieta sa naďalej v stredy a nedele.

Od pondelka je, navyše, zrušená povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty na palubách lietadiel rúškom či respirátorom FFP2. "Nevyžaduje ich dopravca Smartwings, Wizz Air ani Ryanair s výnimkou destinácií, v ktorých aj naďalej platí povinnosť mať prekrytú tvár vo verejnej doprave," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska. Pri letoch Ryanairom z Bratislavy sa to týka letov na Cyprus, do Grécka, Talianska, na Maltu a do Španielska.