dnes 15:01 -

Európska komisia (EK) objasnila, ako môžu európske firmy platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií Európskej únie (EÚ) proti Moskve.

EK v aktualizovanom usmernení týkajúcom sa spôsobov platby za ruský plyn potvrdila, že európski odberatelia môžu platiť bez toho, aby porušovali sankcie. Dôvodom sporu je požiadavka Moskvy, aby zahraniční odberatelia platili za dodávky v rubľoch.

Podľa aktualizovaného usmernenia, ktoré dostali krajiny EÚ v piatok (13. 5.) a ktoré mala k dispozícii agentúra Reuters, sankcie nebránia odberateľom, aby si otvorili účet v určenej banke. Firmy môžu platiť za ruský plyn, pokiaľ sa platby uskutočnia v menách uvedených v existujúcich kontraktoch a deklarujú dokončenie transakcie v momente úhrady v tejto mene.

Takmer všetky dodávateľské kontrakty, ktoré majú uzavreté firmy z EÚ s ruským koncernom Gazprom, počítajú s platbami v eurách alebo dolároch.

Rusko v apríli zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli platiť v rubľoch. Niektoré krajiny EÚ a veľkí importéri požadovali od Bruselu jasnejšie pravidlá týkajúce sa platieb za ruský plyn.

Podľa usmernenia EK by mali importéri jasne deklarovať, že považujú svoje záväzky v rámci existujúcich kontraktov za uhradené, keď zaplatia v eurách alebo dolároch. To znamená, že po uhradení platby v uvedených menách už nemajú ďalšie záväzky a nemusia nijakým spôsobom jednať s ruskou centrálnou bankou, na ktorú sa vzťahujú sankcie a ktorá môže byť zapojená do konverzie eur na ruble.

Podľa dekrétu ruského prezidenta Vladimira Putina Moskva považuje transakciu za dokončenú až po konverzii zahraničnej meny na ruble.