MDV pracuje na tom, ako má vyzerať požiadavka na zvýšenie ceny

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pracuje na príprave metodiky, ako má vyzerať požiadavka na zvýšenie ceny v kontexte situácie so stavebnými materiálmi. Na pondelkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022 to vyhlásil šéf rezortu Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Doležal skonštatoval, že na existujúcich stavbách alebo na stavbách, ktoré sú vo vysokom štádiu verejného obstarávania, budú zhotovitelia žiadať dodatky a navýšenie ceny. Na to, aby sa mohol takýto dodatok uzatvoriť, musí prísť nárok od zhotoviteľov. Rezort dopravy preto pracuje na jasnej metodike, ako má takáto požiadavka vyzerať. Doležal priblížil, že si to chce dať ako úlohu už na najbližšie rokovanie vlády.

O súčinnosť pri príprave ekonomickej metodiky žiada minister aj Útvar hodnoty za peniaze, Najvyšší kontrolný úrad SR, ale aj Štatistický úrad SR, ktorý by mal objasniť, voči akým cenám sa budú nároky porovnávať. "Ak to bude v súlade so zákonom a ak tie nároky budú ekonomicky oprávnené, predložiteľné a zdokumentovateľné a porovnateľné so štatistickým úradom, tak určite ich budeme uzatvárať," tvrdí Doležal.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už zároveň vydal materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám. Ide o všeobecné metodické usmernenie v súvislosti s otázkami, kedy a za akých zákonných náležitostí je možné uzatvárať dodatky k zmluvám, ktorých dohodnutá suma nestačí na financovanie diela v dôsledku nárastov cien stavebných materiálov.

Doležal dodal, že s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR súčasne pracujú na tom, aby boli v prípade eurofondov navýšené náklady oprávnenými a aby sa mohli eurofondy dočerpať. V súčasnosti, ak je stavba financovaná z eurofondov, sú totiž náklady navyše nad vysúťaženú cenu tzv. neoprávnené náklady.

V prípade stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu minister dopravy nepočíta s tým, že by dostali peniaze navyše, ktoré by pokryli zvýšené náklady. Podľa neho to tak pôjde na úkor budúcich stavieb, ktoré sa do výstavby dostanú neskôr, pretože prostriedky alokované na ich výstavbu budú použité na vykrytie zvýšených nákladov na existujúcich stavbách.

Podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa na konferencii upozornil, že bude aj na strane podnikateľov, aby odôvodnili zvýšenia ceny, pričom zdôraznil, že s tým musí súhlasiť aj verejný obstarávateľ a musí mať na to zdroje. "Toto je naozaj kľúčová záležitosť, ktorú musia vyjednať najvyšší predstavitelia štátu tak, aby sme neskrachovali," poznamenal.

Zároveň dodal, že ÚVO by ocenil, keby sa využili mechanizmy tak, aby boli zaplatení subdodávatelia. Varoval pred tým, aby sa nestalo, že hlavný dodávateľ dostane zaplatené a subdodávatelia následne nie. Úrad podľa Lexu pripúšťa, aby sa urobila zmena, že verejný obstarávateľ môže priamo vyplatiť subdodávateľov.