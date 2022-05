Eurozóna aj EÚ vykázali v marci schodok v obchode

dnes 12:31 -

Eurozóna vykázala v marci 2022 deficit zahranično-obchodnej bilancie, už štvrtý mesiac po sebe, na úrovni 16,4 miliardy eur. Dôvodom bolo najmä zdraženie energií. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Podľa prvého odhadu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v marci 2022 zvýšila medziročne o 14 % na 250,1 miliardy eur. Ale dovoz zo zvyšku sveta vzrástol ešte viac, a to o 35,4 % na 266,5 miliardy eur. Na príčine bolo opäť zdraženie energií. Výsledkom bolo, že eurozóna zaznamenala v marci v obchode s tovarom so zvyškom sveta deficit 16,4 miliardy eur po prebytku 22,5 miliardy eur v marci 2021.

Vnútorný obchod v rámci eurozóny sa v marci 2022 zvýšil o 21,2 % na 236,8 miliardy eur.

Za prvé tri mesiace 2022 sa vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta zvýšil o 16,6 % na 666,7 miliardy eur a dovoz vzrástol o 39,7 % na 719,1 miliardy eur. Eurozóna tak vykázala za tri mesiace do konca marca 2022 obchodný deficit 52,4 miliardy eur v porovnaní s prebytkom 56,7 miliardy eur v rovnakom období 2021. Obchod v rámci eurozóny vzrástol v 1. štvrťroku o 24,4 % na 636 miliárd eur.

Vývoz tovaru z celej Európskej únie (EÚ) sa podľa prvého odhadu Eurostatu v marci 2022 zvýšil o 12,8 % na 220,5 miliardy eur, ale dovoz zo zvyšku sveta dosiahol 248,2 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 40,4 %. EÚ tak zaznamenala v marci deficit v obchode s tovarom na úrovni 27,7 miliardy eur po prebytku 18,7 miliardy eur rok predtým. Obchod v rámci Únie vzrástol v marci 2022 o 19,7 % na 368,7 miliardy eur.

Za celý 1. štvrťrok (január-marec) 2022 vzrástol vývoz z EÚ o 16,3 % na 592,2 miliardy eur a dovoz o 46,2 % na 673,7 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný deficit 81,5 miliardy eur, zatiaľ čo vlani vykázal európsky blok obchodný prebytok 48,5 miliardy eur.

Obchod v rámci EÚ vzrástol v 1. štvrťroku o 22,2 % na 990,3 miliardy eur.

V prvých troch mesiacoch 2022 sa deficit EÚ v obchode s energiami viac ako strojnásobil na 128,7 miliardy eur zo 48 miliárd eur v januári až marci 2021.