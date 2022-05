Potravinári odmietajú obmedzenia vývozu poľnohospodárskych komodít

dnes 12:01 -

Potravinárske spoločnosti vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili obmedzenie vývozu poľnohospodárskych komodít a potravín. Zavedenie regulácie, ktorá môže zasahovať do voľného pohybu tovaru, je pre krajinu závislú od dovozu potravín veľkým rizikom. Pokiaľ by k takémuto kroku pristúpili aj ostatné krajiny, na Slovensku by sme pri 40 % zastúpení slovenských potravín na pultoch obchodov veľmi skoro pocítili ich nedostatok, uviedli v pondelok zástupcovia potravinárskych a poľnohospodárskych spoločností.

Potravinári sa obávajú dodatočných zmien v novele zákona o potravinách, ktoré by mohli obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín, a to s cieľom udržania potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky. "Nesúhlasíme s tým, aby také dôležité opatrenia zasahujúce do podnikateľského prostredia boli prijímané bez predchádzajúcej diskusie so zainteresovanými subjektami. Zároveň nám nie je známe či boli dôkladne zvážené alternatívne možnosti dosiahnutia sledovaného cieľa - udržania potravinovej bezpečnosti," uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay. Ide podľa neho napríklad o využitie Štátnych hmotných rezerv SR, ako aj využitie súčasného systému hospodárskej mobilizácie.

Predseda Slovenského zväzu olejninárov Jozef Rebro upozornil, že Slovensko je vysoko prebytkové v produkcii olejnín a aj obilnín. "Vyzývame preto politikov, aby nám nebránili vyvážať našu produkciu. Neuvážené zásahy štátu môžu priniesť negatívny efekt v podobe ďalšieho zhoršenia konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov," apeluje Rebro. Dnes obmedzí vývozy Slovensko, nabudúce tak môže urobiť iná európska krajina. Ešte len potom sa budeme čudovať, prečo nám v obchodoch chýbajú potraviny, ktoré si primárne doma nevieme v dostatočnom množstve vyrobiť a sme nútení ich dovážať," upozornil na ďalší možný negatívny efekt regulácie Rebro.

O tom, že návrh, ktorý by mal byť predložený do parlamentu, predstavuje zásah do základných princípov právneho štátu a narušuje stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, sú presvedčení aj výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky. "V najkomplikovanejšom období z pohľadu dodávok potravín, pri nástupe pandémie koronavírusu v roku 2020, bol otvorený jednotný trh EÚ nástrojom na vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi. Prijatie limitov na vývoz by viedlo k porušeniu tohto princípu a možnému ohrozeniu záujmov občanov Slovenskej republiky," myslí si výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.