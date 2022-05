Znižovanie poplatkov nedokáže plne kompenzovať nárast cien energií

dnes 9:31 -

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje v nasledujúcich mesiacoch kontrolovať náklady regulovaných energetických firiem, a tiež výšku ich zisku. Úrad však v pondelok upozornil, že ani znižovanie rôznych distribučných poplatkov nedokáže plne kompenzovať dosahy extrémneho nárastu trhových cien energií na svetových burzách.

"Úloha, ktorá nás čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch, spočíva v tom, že budeme pre všetky regulované subjekty v plynárenstve, ale aj v elektroenergetike a teplárenstve prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku. To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

ÚRSO pozorne sleduje aj návrhy Európskej komisie, podľa ktorých by členské štáty mali každoročne do 1. novembra vytvárať strategické zásoby plynu vo výške 80 % ročnej spotreby. "Máme za to, že v prípade elektriny zohrá na budúci rok dôležitú úlohu uzavreté memorandum so Slovenskými elektrárňami a v prípade plynu by systémovým riešením mohlo byť spojenie témy strategických zásob plynu s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám," dodal Juris.