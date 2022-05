ECB zvýši úrokové sadzby už čoskoro

dnes 18:16 -

Európska centrálna banka (ECB) by pravdepodobne na nasledujúcom zasadnutí mala rozhodnúť o júlovom ukončení svojho programu menových stimulov a "krátko na to" zvýšiť úrokové sadzby. Povedal to cez víkend člen Rady guvernérov ECB Pablo Hernández de Cos. Guvernér španielskej centrálnej banky sa tak zaradil k skupine viacerých predstaviteľov ECB, ktorí tlačia na prvé zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby za viac než desaťročie s cieľom zmierniť infláciu, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň od zavedenia eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

ECB sa zatiaľ nepridala k ďalším centrálnym bankám a nesprísnila menovú politiku. Aj naďalej pumpuje peniaze do finančného systému prostredníctvom svojho programu nákupu aktív (APP). "Teraz by sme však mali program APP ukončiť. S najväčšou pravdepodobnosťou o tom rozhodneme na nasledujúcom zasadnutí v júni, pričom k ukončeniu APP dôjde v júli," povedal Hernández de Cos na podujatí organizovanom nemeckou centrálnou bankou Bundesbank. "Následne začneme diskutovať o zvýšení úrokových sadzieb, k čomu aj čoskoro pristúpime," dodal.

Miera inflácie v eurozóne dosiahla v apríli 7,5 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň od zavedenia eura v roku 1999. Dokonca aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, výrazne presiahla inflačný cieľ ECB stanovený na 2 %.