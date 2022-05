Klienti ZpS v Prievidzi budú za služby platiť viac, zariadeniu stúpli náklady

dnes 12:01 -

Klienti Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Prievidzi zaplatia za služby priemerne o 30 eur za mesiac viac. K zvýšeniu úhrad pristúpilo zariadenie, ako i samospráva v nadväznosti na vyššie náklady na energie, potraviny i mzdy zamestnancov. Zmenu úhrad premietla radnica do príslušnej miestnej normy, ktorú odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v máji.

"Zvyšuje sa cena za bývanie. Tí, ktorí bývajú v jednoizbovom byte, budú platiť o 1,5 eura denne viac. Všetci ostatní obyvatelia približne o jedno euro," načrtol riaditeľ ZpS Richard Fodor.

K zvýšeniu úhrad pristúpilo zariadenie aj pri strave, pri racionálnej, šetriacej, celodennej strave je úhrada o jedno euro vyššia, diabetická o 1,08 eura. Pri diabetickej ide o šesť jedál denne, pri racionálnej šetriacej je to päť jedál. Vyššie ceny zaplatia klienti aj za poskytovanie elektrospotrebičov, a to o desať percent, cena obedov pre externých stravníkov bude po novom štyri eurá.

"Pod zvýšenie úhrad sa podpísal vývoj posledných udalostí od novembra minulého roka. Zvýšenie cien surovín, palív, energií i práce," zdôvodnil Fodor.

V roku 2022 má ZpS podľa plánu dostať zo štátneho rozpočtu 1.614.960 eur, úhrady od prijímateľov sociálnej služby majú predstavovať 895.284 eur a mesta 790.000 eur. ZpS bude asi musieť časť financií do štátneho rozpočtu vrátiť. "Počas krízovej situácie sa v prípade neobsadenosti príspevok za neobsadené miesta nemusel do rozpočtu vracať. Keďže skôr alebo neskôr krízová situácia pominie, musíme byť pripravení na výpadok príjmov, vzhľadom na to, že sme 1. augusta minulého roka prišli o 40 miest a tento príspevok budeme musieť vrátiť," vysvetlil Fodor.

Príspevok bude musieť vrátiť ZpS do budúcna podľa neho i za ďalších klientov, keďže plánuje debarierizovať zariadenie a tam musia byť nejaké miesta voľné. ZpS sa snaží v nadväznosti na nižší počet klientov i znižovať počet zamestnancov.