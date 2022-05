Ukrajinský tartan sa v Škótsku stal hitom

dnes 11:31 -

Tradičný škótsky tartan, vlnená textília s károvaným vzorom, máva celú škálu farieb. Ale tento rok sa v továrni Macnaughton Holdings v Keithe, v severovýchodnom Škótsku, na strojoch, ktoré tkajú látky v zelenej, červenej, čiernej, modrej či bielej farbe, vyníma jedna s nekonvenčnými farbami: žltá a kráľovská modrá.

Spoločnosť Great Scot, klient firmy, tam už niekoľko týždňov tká svoj "Ukraine Forever Tartan" (Ukrajina navždy), aby získala prostriedky pre obete vojny. "Videli sme, čo sa deje v správach, a ako veľa ľudí sme boli zhrození," povedal Patrick Lewtas, šéf prevádzky Great Scot. "Rozmýšľali sme, čo môžeme urobiť? Mohli by sme urobiť niečo, aby sme vyzbierali nejaké peniaze a dali to charitatívnym organizáciám. Poďme navrhnúť tartan," povedal pre agentúru AFP. "Máme na to úžasnú odozvu z celého sveta," dodal.

Pre tartan je typický vzor vzájomne prepojených pruhov dvoch alebo viacerých farieb, ktoré prechádzajú látkou horizontálne a vertikálne. Využíva sa najmä na kiltoch, pričom každý klan z Vysočiny má svoje vzory a farby.

Tento dizajn, ktorý bol v 18. storočí zakázaný, sa odvtedy stal populárnym nielen v Škótsku, ale aj na celom svete, ako módny aj politický prejav.

Keď bol ukrajinský tartan prvýkrát predstavený na facebookovej stránke Great Scot, zdieľalo ho vyše 10.000 užívateľov, ďalšie státisíce označili, že sa im páči a vyslúžil si tisícky pochvalných komentárov. Iniciatívu ocenilo na svojom účte na Twitteri aj ukrajinské ministerstvo zahraničia.

Spoločnosť Great Scot už predala viac ako tri kilometre tejto látky, pričom zaznamenala silný dopyt po nej v USA, ako aj u ukrajinských krajanov. Dizajn je teraz zaradený do škótskeho registra tartanov a z každého predaja sa odvádza príspevok na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. "Chceli by sme získať viac ako 40.000 alebo 50.000 libier (46.995,24 - 58.744,05 eura)," povedala zakladateľka Great Scot Margo Pageová. "Ešte tam nie sme, ale ľudia nás stále žiadajú, aby sme tkali."

Tým, ktorí ju obviňujú, že profituje z vojny na zvýšenie predaja, Pageová odkazuje, že si na výrobu tartanu vyberá vždy nezávislé rodinné továrne. "Mohli by sme profitovať z mnohých, mnohých vecí. Celý základ Great Scot je o udržaní britských rodinných remeselných tovární v chode. Ide o udržanie týchto tradícií," povedala a dodala: "Nie sme komerčne najživotaschopnejší výberom týchto tradičných zariadení. Naša súvaha dokazuje, že sme z tohto tartanu neprofitovali."

Vytvorenie ukrajinského tartanu sa nezaobišlo bez finančného rizika: bolo potrebné zohnať peniaze na priadzu, farbivá a výrobu. Pageová vraví, že jej snom je "navliecť do kiltu" Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta.

Euan Dalgliesh, asistent manažéra v továrni Keith je hrdý, že tkajú túto látku. "Ak to pomôže iným ľuďom, je to skvelé. Dopyt po tartane nás vždy prekvapí. Tkáme tartan z generácie na generáciu. Sme hrdí na našu históriu a Ukrajinci sú hrdí na svoju históriu," skonštatoval.