Finančné podmienky sa sprísňujú aj bez zásahu ECB

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

V USA ste si mohli zobrať tridsaťročnú hypotéku na začiatku roka s úrokom 3,2 % ,dnes už s úrokom 5,5 %. A to sú základné sadzby Fedu ešte len na 1 % a do konca roka sa minimálne zdvojnásobia. Aktuálne ide o najdrahšie hypotéky v USA za posledných 10 rokov. V EÚ sa priemerná hypotéka z 1,2 % na začiatku roka dostala na 1,5 %. Ak sa pozrieme na poslednú dekádu, priemerné hypotéky boli na úrovni 2,5 %, takže máme ešte dosť priestoru na rast.

Inak na tom nie sú ani dlhopisy. Základný desaťročný americký dlhopis má výnos 3 %, pričom začiatkom roka to bola polovica. To je ale náklad štátu - čiže americká vláda sa dnes financuje raz tak draho, ako na začiatku tohto roka. Podobné to je aj v Európe. Nemecké dlhopisy boli s výnosom -0,5 %, dnes sú s výnosom 1 %. Talianska ekonomika sa koncom roka financovala za 1,2 %, dnes za necelé 3 %. A to ECB sadzby ešte ani nezačala zvyšovať. Finančný trh akoby začal finančné podmienky sprísňovať už za ňu. „Vďačíme“ tomu aj politike Fedu.



Porovnanie úrokových sadzieb na vybraných dlhopisoch, hypotékach a základná sadzba Fedu



zdroj: Bloomberg



Veľké poklesy prinášajú veľké príležitosti

Posledné roky boli pre akcie výnimočné a s obrátením kormidla menovej politiky sa obracia aj aktuálny vývoj na trhoch. Nie je sa však príliš kam schovať. Klesajú akcie, dlhopisy, zlato aj kryptomeny. Najlepšou stratégiou je dnes postupné priemerovanie a rozpúšťanie hotovosti s tým, ako budú trhy klesať - ak ešte poklesnú. Z dlhodobého hľadiska sú kroky centrálnej banky pre ekonomiku dobré, pretože je silná a môže dochádzať k normalizácii a k sťahovaniu časti stimulov, čo spomalí infláciu. Krátkodobo to pre trhy znamená pozrieť sa do červených čísel. Nevieme, aká hlboká korekcia bude, no prináša množstvo investičných príležitostí. Platí Buffettovo pravidlo – „Keď sa ostatní boja, vy investujte, keď sú ostatní v eufórii z rastu trhov, máte dôvod na obavy.“



Investor by mal pokles na trhoch vnímať ako zľavu v obchodoch. Dnes je na akcie zľava takmer 20 %. Nevieme, či sa ešte zvýši, ale toto je dnešná ponuka. Treba investície zvyšovať a skupovať pokles, ale prípadne počítať aj s možnosťou ďalšieho poklesu, aby bolo za čo dokupovať, tzv. „neminúť všetky náboje naraz".



Áno, je čas na zvyšovanie investícií do akcií. Na bežných účtoch Slovákov leží 40 mld. €, ktoré požiera inflácia. Dnes nám trh dáva podobnú príležitosť ako po dot.com bubline v roku 2000 (- 57 %), po hypotekárnej kríze v roku 2008 (- 49 %) alebo po covide v roku 2020 (- 32 %). Šikovní ju využijú vo svoj prospech.



Porovnanie najväčších poklesov za posledných 22 rokov



zdroj: Bloomberg



Čo prinesie nový týždeň?

Prinesie len málo makroekonomických dát. Uvidíme výsledky priemyselnej produkcie z Číny a maloobchodné tržby z USA. Z eurozóny za zmienku stoja výsledky inflácie, ktorá sa očakáva na úrovni 7,5 %. Investori budú pozorne sledovať vývoj akciových trhov, silu dolára, ceny komodít, ktoré sú hýbateľmi inflácie, a taktiež ako dopadne výpredaj na kryptomenách.