Flash analýza: inflácia je najvyššia za takmer 22 rokov

Zdroj: 365bank

Foto: getty images

dnes 19:09 -

Čo všetko nás vychádzalo v apríli drahšie ako vlani?

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška v apríli najrýchlejšie rástli ceny za dopravu (až o 19 %), a to kvôli výraznému zdraženiu ropy a teda aj pohonných látok. Druhý najvyšší rast (o 17,6 %) dosiahli ceny v reštauráciách a hoteloch, čo súvisí aj so zdražovaním potravín, ale premietajú sa sem aj výrazne vyššie ceny za obedy v školských jedálňach. Nasledujú ceny za bývanie a energie, ktoré sa oproti vlaňajšku zvýšili o 15,7 %. Vyššie ceny za bývanie sú ťahané zvýšením regulovaných cien energií od začiatku tohto roka, a taktiež aj prudko rastúcimi cenami stavebných materiálov.



Štvrtý najrýchlejší rast dosiahli potraviny, ktoré boli v apríli medziročne drahšie až o 13,9 %. Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít, potravín a energií vo svete a zvyšovanie nákladov na prepravu. Prudký rast zaznamenávajú hlavne obilniny, pečivo a rastlinné oleje, čo je ovplyvnené vojnou, keďže aj Ukrajina aj Rusko sú významnými svetovými exportérmi týchto komodít. Výrazne drahšia ako vlani je ale aj zelenina, mlieko a mliečne výrobky a tiež mäso.

Zdražovanie je ale citeľné v prípade všetkých položiek inflácie. Pod rast cien sa podpisujú rastúce ceny ropy, energií a agrokomodít na svetovom trhu. A pridáva sa aj surovinová kríza, ktorá tlačí nahor ceny nedostatkových výrobných vstupov (čipov, plastov, kovov a plechov, stavebných materiálov…).

Akú infláciu očakávame?

Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás dvojciferná a prekročí hranicu 12 %. Zároveň predpokladáme, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude hýbať v rozmedzí 9 až 10 %.







Smerom nahor budú infláciu tlačiť hlavne vysoké ceny ropy a energií, ktoré prudko vzrástli ako dôsledok vojny na Ukrajine. Vojna vytvára obavy z nedostatku týchto energetických komodít na trhu a vedie k ich výraznému zdražovaniu. V hre je aj embargo na dovoz ruskej ropy zo strany EÚ, čo ešte viac tlačí nahor ceny na ropnom trhu.



Trápiť nás počas roka budú aj drahé potraviny. Očakávame, že ceny potravín budú v najbližších mesiacoch ešte rásť silným dvojciferným tempom. Rast cien potravín by sa mohol začať zmierňovať až neskôr počas druhého polroka. Aj vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín, a to dvoma spôsobmi. Prvým z nich je spomínané zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta do cien všetkých ostatných tovarov a služieb, vrátane potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín či rastlinných olejov. Ukrajina aj Rusko patria totiž medzi najväčších svetových producentov pšenice a kukurice, ale tiež slnečnicového oleja. Výrazne sa na trhu zvyšujú aj ceny kŕmnych obilnín a zmesí. Preto očakávame, že zvyšovať sa ďalej budú aj ceny mäsa.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank