Hlavné dôvody veľkých prepadov na kryptomenách

Ľudia, ktorí držia kryptomeny tento týždeň v láske mať veľmi nebudú. Prišli totiž historické a drastické prepady, ktoré nie sú úplne bežné ani na kryptomenách. Čo môže za spomínané prepady?



Centrálne banky sprísňujú pravidlá.

Bitcoin je už neoddeliteľnou súčasťou klasických trhov. Bitcoin a zvyšné kryptomeny teda dosť reagujú aj na situáciu vo svete a na klasických trhoch. Tá situácia je aktuálne taká, že takmer celý svet bojuje s veľmi vysokou infláciou. Na to samozrejme reagujú tie najväčšie centrálne banky. Z hľadiska trhov je tou najdôležitejšou americký FED. Ten práve minulý týždeň oznámil rekordné zvýšenie úrokových sadzieb. Šlo o zvýšenie o 0.50 % čo znamenalo najvyššie zvýšenie úrokov za posledných 20 rokov. Takúto správu samozrejme klasické trhy nenesú veľmi dobre.







Rovnako FED oznámil, že bude z obehu sťahovať peniaze a to konkrétne 45 miliárd mesačne. Po 3 mesiacoch to bude 95 miliárd mesačne. Tento program sa volá ,,quantitative tightening“ Určite ste už niekedy počuli o kvantitatívnom uvoľňovaní. To je stav kedy FED ,,vytlačí“ peniaze zo vzduchu a pustí ich do obehu. Quantitative tightening je pravý opak. Zoberú sa peniaze z obehu. To samozrejme pre trhy nie je vôbec pozitívne a preto po minulo týždňovom oznámení týchto opatrení začali akciové aj kryptomenové trhy prudko klesať. Takouto politikou sa snažia centrálne banky znížiť infláciu, ktorá je aktuálne vo viacerých štátoch úplne rekordná.



Vysoká inflácia

Tento týždeň bol v znamení oznámení výsledkov inflácie z USA. Toto oznámenie bolo veľmi dôležité a to hneď z niekoľkých strategických dôvodov. Inflácia je už dlhší čas rekordná a centrálne banky už začali na túto situáciu reagovať. Navyše aj trhy už začali klesať. Momentálne sme v kľúčovej fáze z toho dôvodu, že analytici už očakávajú zastavenie rastu inflácie. Výsledky zmeny inflácie vidíme totiž každý mesiac. Dostávame sa však do momentu, kedy by už inflácia mala začať medzimesačne klesať prípadne sa aspoň spomaľovať. A to presne očakávali aj analytici. Problém nastal ten, že výsledky boli o niečo horšie ako sa očakávalo. Inflácia bola vyššia a tým pádom to vyslalo veľmi negatívnu správu na trhy a tie začali prudko klesať.



Takéto čísla totiž znamenajú, že centrálne banky budú musieť zrejme ešte viac pritvrdiť do budúcna čo samozrejme trhom nesedí a tie okamžite reagovali.



Dopad na kryptomeny

Oba faktory, ktoré som vyššie popísal sú ekonomického pôvodu. Bitcoin už je však súčasťou klasických trhov a na takéto správy reaguje rovnako. Panika totiž nie je len na kryptomenách, ale aj na akciách. Za zmienku stoja napríklad akcie Netflix, ktoré klesli o 75 % od svojho maxima. Zlá nálada je teda ako na akciách, tak aj na kryptomenách.