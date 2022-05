Arval Competence Center vytvára v Bratislave stovku nových pracovných miest

dnes 14:01 -

Spoločnosť Arval Competence Center (ACC) so sídlom v Bratislave plánuje rozšíriť svoje centrum poskytujúce operatívny lízing o viac ako stovku nových pracovných pozícií. Spoločnosť v piatok uviedla, že centrá zdieľaných služieb zaznamenávajú na Slovensku rast, napriek neistej ekonomickej situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu, vysokou infláciou, rastúcimi cenami energií a ďalších komodít či s vojnou na Ukrajine.

"V skupine Arval máme kľúčovú pozíciu, čo sa prejavuje aj naším neustálym rastom. Dnes pre Arval Competence Center pracuje v Bratislave takmer 250 ľudí, do konca roka 2023 by to malo byť až 350," povedal Marius Wijnen, generálny manažér spoločnosti.

Spoločnosť potrebuje obsadiť pozície s vyššou pridanou hodnotou. Riaditeľka ľudských zdrojov ACC Sonia Kania zdôraznila, že materská spoločnosť Arval BNP Paribas poskytuje operatívny lízing v 30 krajinách sveta. "Pre väčšinu z nich poskytujeme podporné služby z Bratislavy. Do tímu hľadáme ľudí so znalosťou rôznych cudzích jazykov, ako je nemčina, francúzština, holandčina, maďarčina či poľština," spresnila.

Arval Competence Center plánuje viacero miest obsadiť aj absolventmi škôl, zároveň však chce ponúknuť priestor aj pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre nepokoje vo svojej krajine zostať pracovať na Slovensku. "Naše pracovné prostredie je medzinárodné. Už dnes v Arval Competence Center zamestnávame viacero ukrajinsky hovoriacich pracovníkov a sme otvorení prijať ďalších," dodala Kania.