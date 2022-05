Zastavenie dodávok ruského plynu môže z HDP eurozóny skresať 5 bodov

dnes 13:16 -

Zastavenie dodávok ruského plynu by mohlo ekonomiku eurozóny stáť zhruba 5 percentuálnych bodov a kurz eura by mohol klesnúť pod paritu s dolárom. Predpokladajú to analytici britskej banky Barclays.

"Ak Rusko zatvorí Európe plynové kohútiky, očakávame, že euro klesne pod paritu s dolárom," citovala správu banky Barclays v súvislosti so zvyšovaním napätia v regióne agentúra Reuters.

Navyše, sa to výrazne odrazí na vývoji hospodárstva menovej únie. "Naši ekonómovia odhadujú, že prípadná úplná strata ruských dodávok by mohla pre ekonomiku eurozóny znamenať v priebehu jedného roka stratu vyše 5 percentuálnych bodov," dodala Barclays.

Tlak v Európe na zabezpečenie si alternatívnych dodávok plynu vzrástol koncom týždňa, keď Moskva uvalila sankcie na bývalé dcérske firmy plynárenskej spoločnosti Gazprom v Nemecku, ako aj na ďalšie energetické podniky. Navyše, Ukrajina zastavila tranzit plynu cez jeden z kľúčových vstupných bodov, stanicu Sochranovka, pričom ako dôvod uviedla aktivity okupačných síl v Luhanskom regióne, v ktorom sa Sochranovka nachádza. Stanica zabezpečuje tranzit takmer tretiny z celkového objemu ruského plynu, ktorý sa transportuje do Európy cez územie Ukrajiny.