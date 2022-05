Ceny ropy vzrástli o takmer 2 %, za týždeň však smerujú k poklesu

dnes 8:01 -

Ceny ropy v piatok vzrástli o takmer 2 %, pričom cena ropy Brent prekročila 109 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však smerujú k poklesu, prvému za tri týždne, keď na ceny v predchádzajúcich dňoch výraznejšie pôsobili obavy z vplyvu vysokej inflácie a pandemickej situácie v Číne na globálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.07 h SELČ 109,53 USD (105,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,08 USD (1,94 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 107,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,76 USD alebo 1,66 %. Za celý týždeň sa však očakáva pokles, v prípade Brentu o takmer 3 % a v prípade WTI zhruba o 2 %.

Ceny ropy na jednej strane tlačia nahor očakávania dohody v Európskej únii o uvalení embarga na ruskú ropu. To by zasiahlo do rozsahu ponuky komodity na trhu.

Opačným smerom však pôsobia obavy z poklesu dopytu po rope v dôsledku pokračujúcich protipandemických opatrení v Číne. Ako povedal Stephen Innes z SPI Asset Management, obchodníci s ropou "čakajú aspoň na záblesk svetla na konci ponurého čínskeho lockdownového tunela". Rovnako nadol tlačí ceny ropy rastúci kurz dolára. Ten dosiahol v týchto dňoch 20-ročné maximum.

Analytici sa však viac zameriavajú na embargo na ruskú ropu zo strany Európskej únie, najmä po tom, ako Moskva uvalila sankcie na európske divízie ruského plynárenského koncernu Gazprom a ako Ukrajina zastavila tranzit plynu cez jednu z dvoch kľúčových trás. "Ceny plynu v Európe rastú a tento vývoj sa nevyhnutne čiastočne preleje aj na ropný trh," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Jeffrey Halley.