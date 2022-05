IEA je v prípade potreby pripravená uvoľniť na trhy väčší objem ropy

dnes 19:16 -

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) by mohla uvoľniť viac ropy na trhy, ak to bude potrebné. Povedal to počas svojej návštevy vo Varšave šéf IEA Fatih Birol. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Ak to bude v budúcnosti nevyhnutné a členské štáty IEA prijmú potrebné rozhodnutie, budeme problémy s dodávkami ropy opätovne riešiť," povedal Birol na tlačovej konferencii. V rámci posledných dvoch uvoľnení poskytla IEA trhom iba 9 % z celkového objemu svojich zásob.

V súvislosti s Ruskom Birol povedal, že produkcia ropy v tejto krajine klesne v 2. polroku minimálne o 3 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ako dodal, leto by mohlo byť náročným obdobím pre ropné trhy, zima potom pre trh s plynom.