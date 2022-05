Premiér vyzýva na nezávislosť od dodávok sibírskeho plynu a ropy

dnes 19:16 -

Pre Slovensko existuje len jediná cesta, ako sa vymaniť z ruskej energetickej pasce, musí konečne prestať byť závislé od dodávok sibírskeho plynu a ropy. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti.

"Po celé desaťročia, čo tečú ruská ropa a plyn do Európy, sa nenašiel nikto, kto by tieto dodávky napriek dohodám z nejakých politických dôvodov odmietol. Európske firmy v zmysle svojich kontraktov s ruskými dodávateľmi kupovali ropu a plyn, platili za ne dohodnuté ceny a majitelia ropovodov a plynovodov im tieto suroviny za poplatok dodávali," uviedol predseda vlády s tým, že to označil za normálny obchod.

Premiér dodal, že počas zimy v roku 2009 sa stalo niečo nepredstaviteľné. "Rusko zastavilo dodávky plynu cez Ukrajinu a odpojilo tak časť Európy. Zareagovali sme správne. Naši technici dokázali niečo, čo bolo dovtedy považované za nemožné. Za niekoľko krátkych týždňov prestavali plynovod Bratstvo na obojsmerný," povedal Heger. Situácia sa podľa neho opakuje znova. "Prezident Putin si vymyslel nezmyselnú obštrukciu o rubľových platbách za plyn a už odpojil od dodávok Poľsko a Bulharsko," doplnil.

Poznamenal, že len slovenská dezinformačná scéna, odmieta vidieť, že Rusko už nie je spoľahlivý dodávateľ energií. "A tak vymýšľa nezmysly, ako napríklad ten, že Ukrajina vydiera Slovensko vypnutím ropy a zemného plynu. Pritom je to presne naopak. To Putin vydiera nás," uviedol Heger.

Vymanenie sa z "ruskej energetickej pasce" nás bude podľa premiéra stáť zdroje aj zvýšené úsilie. "Ale aj túto prekážku prekonáme rovnako, ako sme ju prekonali v roku 2009. Veď ani teraz nie sme na ňu sami, ale v spoločnosti silných demokracií," uzavrel.