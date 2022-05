Spracovať zmluvy na príspevok za ubytovanie Ukrajincov trvá, majú chyby

dnes 15:01 -

Spracovanie zmlúv potrebných na preplácanie nákladov pre ubytovacie zariadenia za ubytovanie Ukrajincov trvá. Pripustil to vo štvrtok počas livestreamu na sociálnej sieti šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Upozornil, že štvrtina zmlúv, ktoré na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prišli, má chyby. Ministerstvo by zároveň potrebovalo ďalších ľudí na spracúvanie zmlúv.

Doležal priblížil, že hotely a štátne zariadenia musia s ministerstvom najskôr uzatvoriť tzv. rámcovú zmluvu a potom budú v zmysle tejto zmluvy predkladať žiadosti o preplatenie nákladov na konkrétnych Ukrajincov v konkrétnom čase a objeme.

Zmlúv je už podľa neho zverejnených 40, ale v procese na ministerstve dopravy je ich viac ako 650. Doležal ozrejmil, že zmluvy musia prejsť základnou finančnou kontrolou. "Veľká časť tých zmlúv bola chybná, čiže teraz sa ich snažíme opraviť, ale priznávam, že to trvá aj na môj vkus veľmi dlho. Štyri týždne na sprocesovanie zmluvy na ministerstve je aj na môj vkus veľmi dlho," skonštatoval.

Podotkol však, že sekcia cestovného ruchu, ktorá zmluvy spracúva, má veľa agendy, a preto by potrebovali ďalšie kapacity, ktoré však podľa Doležala nemôžu naberať. "Trvá to dlho a ja som presvedčený, že tento, budúci týždeň už tam budú zverejnené stovky zmlúv. To znamená stovky právnických osôb budú môcť na základe už podpísanej a zverejnenej zmluvy žiadať o preplatenie nákladov," dodal.