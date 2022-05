Ceny plynu v Európe rastú pre obavy o dodávky z Ruska

dnes 11:01 -

Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok strmo vzrástli, keďže prerušenie tranzitu cez kľúčovú trasu na Ukrajine a odvetné kroky Moskvy za sankcie Západu zvýšili riziko obmedzenia dodávok.

Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame vo štvrtok nakrátko vzrástla až o 13 % a 9.11 h miestneho času bola na úrovni 105 eur za megawatthodinu, čo predstavuje nárast o 12 %.

Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol a ukrajinský operátor plynárenskej siete naznačil, že sa môže znížiť ešte viac.

Zatiaľ nie je jasné, ako to ovplyvní celkovú dostupnosť plynu v Európe, keďže dostatočné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) a teplejšie počasie obmedzujú dopyt. Ale konflikt môže ďalej eskalovať.

Rusko v stredu (11. 5.) neskoro večer uvalilo sankcie na spoločnosť Gazprom Germania a jej dcérske firmy, ktoré sú teraz pod kontrolou nemeckého energetického regulátora. Tento zoznam zahŕňa londýnsku pobočku Gazprom Marketing & Trading Ltd., čo je krok, ktorý by mohol otriasť trhmi s LNG, pretože môže obchodníkovi zabrániť dostať sa k ruskému nákladu, na ktorý má v súčasnosti dlhodobé zmluvy.

Na zozname sankcionovaných firiem je aj nemecký dodávateľ plynu Wingas GmbH. Hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva uviedla, že "vyhodnocuje tieto oznámenia" a čaká na podrobnosti. "Bezpečnosť dodávok je v súčasnosti zaručená a neustále sa kontroluje," dodala.

Tento vývoj je ďalším z mnohých problémov, ktoré neustále zhoršujú bezpečnosť dodávok počas vojny na Ukrajine. Štáty Európskej únie (EÚ) po tomto kroku pravdepodobne zintenzívnia prípravy na ešte väčšie prerušenie dodávok plynu z Ruska.

Údaje zo siete naznačujú, že toky plynu cez Ukrajinu by mohli vo štvrtok klesnúť o viac ako 27 % v porovnaní s predchádzajúcim dňom a dosiahnuť najnižšie hodnoty od konca apríla. To by sa malo dotknúť kľúčovej tranzitnej trasy cez Slovensko a Rakúsko.

Dodávky cez Nord Stream 1 po dne Baltického mora do Nemecka, čo je najväčší plynovod z Ruska do Európy, zostávajú stabilné. Ale aj toky z Nórska sa majú vo štvrtok znížiť.

Ukrajinská plynárenská sieť v stredu prestala prijímať ruský plyn na jednom z dvoch kľúčových vstupných bodov, pretože už nemôže kontrolovať príslušnú infraštruktúru na okupovanom území vo východnej časti krajiny. Gazprom uviedol, že nie je schopný presmerovať všetky dodávky na iný vstupný bod.

"Európske ceny plynu by mohli zostať na nestálom vzostupnom trende," uviedli analytici Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez a Will Hares v poznámke.