Ceny ropy vyskočili zhruba o 6 %, cena Brentu prekročila 108 USD za barel

dnes 20:01 -

Ceny ropy vyskočili v stredu zhruba o 6 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 108 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú zvýšené obavy o dodávky energií po tom, ako Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez jeden z kľúčových tranzitných bodov a krajiny Európskej únie ďalej rokujú o embargu na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.01 h SELČ 108,03 USD (102,37 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 5,57 USD (5,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 105,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 6,12 USD alebo 6,13 %.

Ukrajina v stredu ráno zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez jeden z kľúčových vstupných bodov na ukrajinskom území, stanicu Sochranovka. Ako dôvod uviedla aktivity ruských okupačných síl. Stalo sa tak prvýkrát, čo ruská invázia spôsobila narušenie dodávok suroviny cez Ukrajinu.

Na ceny ropy tlačí aj návrh Európskej únie zaviesť embargo na ruskú ropu. Ak sa v EÚ dospeje k dohode, podľa analytikov to môže výrazne zasiahnuť do ponuky na trhu.