Protiinflačný balíček sa na vládu asi nepredloží (2)

Protiinflačný balíček opatrení na stredajšie rokovanie vlády asi nebude predložený. Uviedla to pred rokovaním kabinetu vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Koaličná SaS má podľa nej ďalšie požiadavky týkajúce sa Protimonopolného úradu (PMÚ).

"Myslela som si, že sme sa dohodli v pondelok (9. 5.) na koaličnej rade, kde sme sedeli do jednej v noci a boli sme viac- menej dohodnutí na nejakých parametroch. Dozvedela som sa, že naša dohoda neplatí a že protiinflačný balík pravdepodobne na vládu nepôjde. A prijatie daňového bonusu by mal pán Sulík (SaS) podmieňovať šéfom Protimonopolného úradu SR. Budeme chcieť vysvetlenia, pretože keď sa na niečom dohodneme, tak to by malo platiť," spresnila.

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič potvrdil slová Remišovej. Postoj Sulíka označil za pohŕdanie protimonopolným úradom a rodinami.

Podčiarkla, že jej strana presadzuje pri nezávislých kontrolných inštitúciách, ktorými sú Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR, verejné výberové konania. "Tieto úrady by nemali byť lénom žiadneho ministra ani politickej strany," poznamenala.

"Ak si strana SaS myslí, že urobí zle koaličným partnerom, nám alebo OĽANO, tak to nie je pravda. Urobí zle ľuďom, ktorí na pomoc čakajú týždne. Zvlášť ma to mrzí preto, lebo pán Sulík vodí celebritných multimilionárov z Nemecka po celom Slovensku. Keby sa porozprával s normálnymi ľuďmi, ako oni žijú, tak by zistil, že nemajú z čoho zaplatiť účty, nemajú na základné životné potreby. A táto pomoc v čase krízy je mimoriadne dôležitá," povedala.

Poznamenala, že daňový bonus je znižovanie daní pre pracujúce rodiny. "Je to znižovanie daní. Je to niečo, čo strana SaS má vo svojom programe a za čo SaS bojuje. Toto by mala byť absolútna priorita, ak ideme podľa programového vyhlásenia vlády, aby to bolo schválené. Takže nerozumiem, prečo na poslednú chvíľu tieto obštrukcie," podčiarkla.

Napriek ďalšiemu črtajúcemu sa rozkolu Remišová uistila, že Za ľudí nezvažuje odchod z koalície a stopnutie podpory vládnych zákonov. Odpovedala tiež na ponosy z regiónov o neúmernom predlžovaní vyhodnotenia výzvy na rozšírenie kapacít materských škôl.

"Výzvy, ktoré sa týkajú regionálneho operačného programu (IROP), vyhodnocujú sprostredkovateľské orgány, ktoré sú na samosprávnych krajoch," dodala ministerka pre investície, informatizáciu a regionálny rozvoj.