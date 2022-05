Morgan Stanley varuje pred výrazným spomalením globálnej ekonomiky v roku 2022

Zdroj: TASR

Americká spoločnosť poukázala pritom na riziká vyplývajúce z rusko-ukrajinského konfliktu a šírenia ochorenia COVID-19 v Číne, hoci centrálne banky sprísňujú menovú politiku, aby dostali pod kontrolu rekordne vysokú infláciu.



Maklérska spoločnosť očakáva v tomto roku globálny rast na úrovni 2,9 % v porovnaní so 6,2 % v roku 2021.



„Spomalenie je globálne, poháňané kombináciou slabnúcich fiškálnych impulzov, sprísňovania monetárnej politiky, pokračovania ochorenia COVID-19, pretrvávajúcich problémov v dodávateľskom reťazci a najnovšie aj dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu,“ napísali ekonómovia Morgan Stanley v správe.



Ceny komodít a ropy prudko vzrástli po tom, čo Západ uvalil na Rusko sankcie za inváziu na Ukrajinu. To zhoršuje globálne inflačné tlaky a vlády a centrálne banky musia prehodnotiť svoju menovú politiku.



Prísnejšie obmedzenia v Číne, pre jej politiku nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, zastavili výrobu v tamojších továrňach a utlmili domáci dopyt. To si vybralo daň na jej ekonomike, pričom rast exportu sa spomalil na najnižšiu úroveň za takmer dva roky.



Keďže skoré vyriešenie ukrajinskej krízy sa javí ako nepravdepodobné a globálne centrálne banky sa snažia krotiť infláciu, ekonómovia Morgan Stanley očakávajú, že možnosť zrýchlenia globálneho hospodárskeho rastu bude obmedzená.



Minulý týždeň sa centrálne banky USA a Spojeného kráľovstva pripojili k ďalším veľkým bankám, ktoré zvýšili úrokové sadzby v snahe vyrovnať sa s prudkým nárastom inflácie. Ten bol spočiatku považovaný za prechodný a spojený s opätovným otvorením globálnej ekonomiky po pandémii, teda predtým, ako ruská invázia na Ukrajinu poslala ceny energií do stúpajúcej špirály.



Morgan Stanley v správe uviedla, že pomalší globálny rast má široký základ a jediné dve veľké ekonomiky, kde neeviduje výrazné spomalenie, sú Japonsko a India.



"Teraz nevidíme návrat globálneho hospodárstva k trendu pred ochorením COVID-19 v prognózovanom období," dodala maklérska spoločnosť.