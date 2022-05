Dovoz ropy ropovodom musí dostať výnimku z embarga pre Rusko

dnes 12:16 -

Európska komisia (EK) nemá návrh, ktorý by riešil negatívne vplyvy embarga na dovoz ruskej ropy, a preto bude maďarská vláda aj naďalej trvať na tom, aby dovoz ropy ropovodom dostal výnimku. Uviedol to v stredu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó vo videonahrávke zverejnenej na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Za návrh embarga budeme hlasovať iba v prípade, že Brusel predloží návrh na riešenie tohto problému, ktorý sám vytvoril," povedal šéf maďarskej diplomacie.

Podľa jeho slov by bruselský návrh odstavenia dovozu ruskej ropy úplne zruinoval energetickú bezpečnosť, ktorá v súčasnosti stojí na stabilných základoch.

Szijjártó spresnil, že od EK čaká maďarská vláda riešenia, týkajúce sa nielen finančne nákladnej transformácie rafinérií a zvýšenia kapacity ropovodu z Chorvátska do Maďarska, ale aj riešenia budúcnosti maďarskej ekonomiky. Podľa jeho slov si tieto oblasti štruktúry dodávok energií v Maďarsku vyžadujú modernizačné programy v hodnote mnohých miliárd eur.

"Zavedenie embarga voči dovozu ruskej ropy by bolo reálne iba v takom prípade, že by platilo výhradne pre dovoz po mori a preprava ropovodom by dostala výnimku," zopakoval minister postoj maďarskej vlády.