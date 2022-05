Poslanci ukončili utorkové rokovanie skôr, v pléne chýbali predkladatelia

dnes 18:31 -

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie 65. schôdze skôr ako zvyčajne. V pléne chýbali predkladatelia návrhov zákonov, preto predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ukončil deviaty rokovací deň krátko pred 18.00 h. Plénum bude v rokovaní pokračovať v stredu (11. 5.) o 9.00 h.

V závere utorkového rokovania prebrali poslanci návrh novely zákona o štátnej službe. Administratíva spojená so zmenou pravidelného miesta výkonu služby štátneho zamestnanca v rámci obce by sa podľa návrhu mala zjednodušiť. Zmena miesta výkonu v rámci obce by sa po novom nemusela považovať za organizačnú zmenu, ale za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú by služobný úrad vykonal jednostranne písomným oznámením štátnemu zamestnancovi.

Poslanci majú na programe aktuálnej schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bodov, zväčša poslaneckých návrhov. Čakajú ich tiež personálne voľby, napríklad voľba komisára pre deti či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.