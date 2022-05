M. Krajniak je pripravený na kompromisy pri reforme prvého piliera

dnes 13:46 -

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) je pripravený na kompromisy pri návrhu reformy prvého dôchodkového piliera, ktorý v utorok v Národnej rade (NR) SR prešiel do druhého čítania. Plánuje sa rozprávať s každým, či už z koalície alebo opozície, kto bude chcieť návrh vylepšiť.

Krajniak považuje za významné, že novela zákona o sociálnom poistení v utorok prešla do druhého čítania hlasmi 90 poslancov. Je pripravený na kompromisy tak, aby boli zladené stanoviská všetkých koaličných partnerov. "Týmto dávam záväzný prísľub, že budem hovoriť s každým, kto v parlamente, bez ohľadu na to, či je v opozícii alebo v koalícii, prejaví záujem dať nejaký vylepšujúci návrh k reforme prvého piliera," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v parlamente minister práce.

Zdôraznil, že ide o to, aby mali ľudia čo najstabilnejšie dôchodky. Priblížil, že dôležitou súčasťou reformy sú tri veci, ktoré do seba musia zapadať. Prvou je odškodnenie žien, ktoré vychovávali deti a v súčasnosti sú pri priznávaní dôchodku diskriminované, to je tzv. rodičovský bonus. Druhým bodom podľa neho je, že ľudia musia mať istotu existencie pevného termínu, kedy majú právo ísť na dôchodok. Ide o tzv. individuálny dôchodkový strop, ktorý je v návrhu zákona nastavený tak, že po 40 odpracovaných rokoch bude nárok na odchod do dôchodku. Tretím bodom v návrhu je predlžovanie strednej dĺžky života. Tieto záležitosti podľa Krajniaka treba skĺbiť a nájsť medzi nimi vhodný pomer.

Garancia toho, že sa dôchodkový systém nezrúti, by mala byť podľa neho zakotvená v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Zároveň Krajniak podotkol, že nemá problém s horným stropom pre rodičovský bonus. V súvislosti so zdobrovoľnením príspevkov do druhého piliera skonštatoval, že nie je za zrušenie druhého piliera, ale tvrdí, že je na diskusiu, napríklad koľko percent príspevkov do druhého piliera má byť povinných. Uistil, že sa pracuje na "zažehnaní" koaličnej krízy.

Poznamenal tiež, že sa v koalícii dohodli na tom, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý by mal upravovať dlhovú brzdu, daňovú brzdu, ústavne zakotvené výdavkové limity a aj nejaké parametre dôchodkového systému a hlasovanie v druhom čítaní o reforme prvého piliera by mali byť súčasne na júnovej schôdzi parlamentu. V prípade daňovej brzdy sa podľa jeho slov v koalícii už zbližujú stanoviská.

Minister práce zároveň v súvislosti s tzv. protiinflačnými opatreniami priblížil, že na jednorazovej pomoci je v zásade dohoda. Pri dlhodobejšej pomoci zasa tvrdí, že sú k dohode oveľa bližšie ako v pondelok (9. 5.).

Novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v utorok posunul parlament do druhého čítania, počíta s tým, že seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov.