TOP 3 dôvody, prečo Bitcoin dosiahne nové maximá

V tomto článku by som rád zhrnul tri veľmi dôležité body na ktoré množstvo ľudí v týchto časoch zabúda. Poďme sa teda spoločne pozrieť na 3 hlavné dôvody, prečo bude Bitcoin časom znova atakovať tie najvyššie méty.

1. Inštitúcie nakupujú no nepredávajú

Ak sa pozrieme na to, čo stálo za rastom kryptomien v rokoch 2020 a 2021, tak to bol jednoznačne príchod inštitúcií. Kryptomeny už teda nie sú hračka len pre bežných ľudí, ale do Bitcoinu začali investovať aj obrovské spoločnosti. Medzi tie najznámejšie patrí napríklad Microstrategy či automobilka Tesla na čele s Elonom Muskom. Do Bitcoinu sa tak naliali úplne nové peniaze, ktoré predtým v kryptomenách neboli.



Hlavný rozdiel medzi bežnými ľuďmi a inštitúciami je ten, že inštitúcie nakupujú takéto aktíva na dlhší časový horizont. Pri spoločnostiach je takýto postup úplne bežný. Inštitúcie sa snažia nakupovať dané aktívum aj niekoľko rokov a potom ho niekoľko rokov držia. Pri takýchto nákupoch sa moc neriešia menšie prepady ani rasty. Je to teda úplne odlišná stratégia akú používajú bežní ľudia.



Ako viem, že inštitúcie nepredávajú? Úplne jednoducho. Veľké inštitúcie totiž musia pravidelne uverejňovať svoje výsledky. Najčastejšie kvartálne. A práve tam

si vieme porovnať koľko Bitcoinov držia a či nejaké predali alebo naopak dokúpili. Drvivá väčšina inštitúcií zatiaľ svoje Bitcoiny drží a to znamená, že v tento sektor veria.



2. Príchod štátov

Okrem príchodu inštitúcií boli roky 2020 a 2021 zlomové aj v tom, že do Bitcoinu prišli aj prvé štáty. Salvádor aj Stredoafrická republika sú aktuálne už dva štáty, kde je Bitcoin uznávaný ako legálne platilo. Sú to štáty na dvoch odlišných kontinentoch a aj tak majú spoločnú menu. Samozrejme pre svetovú ekonomiku to nie sú úplne TOP dôležité štáty, ale rovnako to naznačuje určitý trend adopcie. V rozvojových krajinách Afriky a Latinskej Ameriky je úplne bežné, že obyvateľstvo nemá prístup ku bankovým účtom. Práve preto je tam ideálne riešenie Bitcoin.



Viac ako 25% HDP Salvádoru tvoria remitencie. Teda platby, ktoré sú posielané zo zahraničia späť do Salvádoru. Ak obyvateľstvo však nemá prístup ku bankovým účtom, tak museli využiť rôznych prostredníkov, kde boli veľmi vysoké poplatky. Práve toto vyriešil Bitcoin.



3. Bitcoin ETF a ďalšie

Ďalším faktorom, ktorý môže dostať Bitcoin na nové maximá je Bitcoin ETF v USA. Čo to je a čo to vlastne znamená? Bitcoinové ETF už síce vo svete máme. Má ho napríklad Austrália či Kanada. Stále však čakáme na to najdôležitejšie a to ETF na Bitcoin v USA. ETF je finančný produkt, ktorý je regulovaný miestnym regulátorom. Tým, že je tento produkt regulovaný, tak do neho môžu investovať veľké spoločnosti a fondy. A toto je jeden z posledných dielikov do skladačky. Veľmi jednoduchý a bezpečný prístup finančných inštitúcií a bánk na nákup Bitcoinu.



Záver

Tých dôvodov je samozrejme oveľa viac. Mohol by som spomenúť obmedzenú ponuku Bitcoinov a to konkrétne 21 miliónov mincí alebo halvingové cykly. Dôvodov je oveľa viac, ale toto sú tie 3 hlavné prečo by fanúšikovia kryptomien nemali byť smutní.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0