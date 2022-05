Ruská ekonomika čelí najhlbšej recesii za takmer 30 rokov

dnes 16:46 -

Ruská ekonomika čelí najhlbšej recesii od roku 1994. Dôvodom sú sankcie, ktoré proti Rusku prijali USA a ich spojenci za nevyprovokovaný útok na Ukrajinu.

Hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zrejme padne až o 12 %, očakáva ruské ministerstvo financií vo svojej internej prognóze. Tá je pesimistickejšia než predpoveď ministerstva hospodárstva, ktorá počíta s poklesom o 8 %, uviedli zdroje oboznámené s prognózami pod podmienkou anonymity. Ruská vláda oficiálne predpovede nezverejnila.

"Hlavnými negatívnymi faktormi sú ropné embargo, ústup EÚ od ruského plynu spoločne s odchodmi ďalších západných firiem," uviedla hlavná ekonómka BCS Financial Group Natalia Lavrova. "Toto všetko bude zrejme postupne narastať, pričom množstvo negativity sa prenesie do roku 2023," priblížila. Bez týchto faktorov a len na základe aktuálnych sankcií počíta s poklesom ruskej ekonomiky v tomto roku o 10,2 % a v budúcom približne o 5 %.

Ak by bola predpoveď ministerstva financií správna, znamenalo by to, že ruská ekonomika zmaže približne desaťročie rastu, uviedol jeden zo zdrojov.