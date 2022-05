EÚ upustila od plánu zastaviť tankery prevážajúce ruskú ropu do tretích krajín

dnes 16:16 -

Európska únia (EÚ) je po víkendových sporoch pripravená zmierniť svoj balík sankcií na vývoz ruskej ropy. Chce však pritom zachovať kľúčové ustanovenie o lodnej doprave, ktoré bude brzdiť schopnosť Moskvy vyvážať ropu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Podľa týchto zdrojov európsky blok upustí od toho, aby zakázali lodiam z EÚ prepravovať ruskú ropu do tretích krajín. Pracuje však ďalej na zákaze ich poistenia, čo bude predstavovať významnú prekážku pre vývoz ruskej ropy.

Grécko, výrazne závislé od príjmov z lodnej dopravy, bolo medzi štátmi, ktoré presadili vypustenie ustanovenia o lodiach zo šiesteho balíka sankcií, uviedli zdroje.

Nedostatok jednoty aj v rámci skupiny G7 (sedem najbohatších ekonomík) zohral tiež významnú úlohu pri rozhodovaní EÚ.

Opatrenie by pritom ešte viac narušilo ruský export, dôležitý zdroj devíz. Gréci však vlastnia viac ako štvrtinu zo svetovej flotily ropných tankerov.

Napriek tomu európske návrhy Moskve značne sťažia život, ak budú prijaté. Zákaz poskytovania poistenia by sa vzťahoval na veľkú väčšinu globálnej flotily tankerov pri preprave ruskej ropy.

Spoločnosti vlastniace tankery poisťujú svoje plavidlá hromadne proti rizikám vrátane úniku ropy prostredníctvom zastrešujúcej organizácie International Group of P&I Clubs v Londýne.

Zákaz poistenia tankerov prevážajúcich ruskú ropu by takmer znemožnil získanie takéhoto krytia. Členovia International Group poisťujú 95 % tankerov pre prípad úniku a iné problémy spojené s námornou dopravou. Ak by to už nemohli robiť, prinútilo by to Rusko alebo kupcov jeho ropy prísť s alternatívnymi opatreniami v čase, keď už Moskva čelí prísnym sankciám.

Štáty EÚ stále rokujú o šiestom balíku, pričom sa snažia prekonať námietky Maďarska voči navrhovanému embargu na dovoz ruskej ropy. Cez víkend sa im nepodarilo dosiahnuť dohodu.

Očakáva sa však, že ustanovenie o zákaze poistenia v návrhu zostane napriek nevôli niektorých členských štátov, uviedli zdroje. Diskusie prebiehajú a opatrenia by sa ešte mohli zmeniť predtým, ako ich schváli všetkých 27 členských krajín.

Podľa súčasných návrhov sa zákaz nebude týkať produktov, ktoré nepochádzajú z Ruska, aj keď sa cez krajinu prevážajú. Tým by sa uvoľnila ropa z Kazachstanu a iných tzv. tretích krajín.

EÚ sa snaží postupne zastaviť dovoz ruskej ropy do konca roka a dovoz palív do začiatku januára.

Európske firmy by mali tiež zakázané poskytovať „technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, finančnú pomoc alebo akékoľvek iné služby súvisiace s týmito zákazmi“.

EÚ ponúkla Maďarsku a Slovensku výnimku z embarga na ruskú ropu do konca roka 2024 a Českej republike do júna toho istého roku, keďže sú od nej silne závislé. O podobné prechodné obdobie sa usilovalo aj Bulharsko.

Únia dúfala, že v nedeľu (8. 5.) dosiahne dohodu v súlade s vyhlásením skupiny G7 o postupnom vyradení ruskej ropy. Budapešť však argumentuje, že potrebuje technické záruky vzhľadom na svoju závislosť od ruských dodávok a viac času a investícií na uskutočnenie prechodu.

Európski diplomati sú naďalej presvedčení, že k dohode môže dôjsť v najbližších dňoch. Jeden z nich povedal, že záruky na investície potrebné na financovanie prechodu od ropy z Ruska sú tiež ústredným bodom diskusie, vrátane budovania infraštruktúry v Chorvátsku.

Spory však spôsobili, že aj ostatné opatrenia, ktoré EÚ navrhla v rámci šiesteho balíka sankcií, stoja. Patrí medzi ne vylúčenie ďalších ruských bánk z medzinárodného platobného systému SWIFT vrátane Sberbank, obmedzenie ruských subjektov a jednotlivcov pri nákupe nehnuteľností v EÚ a zákaz poskytovania poradenských služieb ruským spoločnostiam.