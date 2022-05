Odloženú výzvu na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu spustí SIEA ďalší pondelok

dnes 13:16 -

O štátny príspevok na nákup tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu bude možné žiadať od pondelka 16. mája od 15.00 h. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vtedy otvorí odloženú výzvu z programu Zelená domácnostiam III, v ktorej bude možné získať poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote do 3400 eur a na kotly na biomasu vo výške do 1500 eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

SIEA pôvodne plánovala postupné spustenie registrácie záujemcov o poukážky na všetky podporované zariadenia, to znamená aj na fotovoltické panely a na solárne kolektory. Sulík však výzvy pozastavil z obavy, že pre veľký záujem sa vyhradených 15 miliónov eur minie v jednotlivých výzvach za niekoľko minút. Preto rezort rozhodol o podpore iba spomenutých dvoch zariadení. Výzva bude otvorená do konca mája a podľa Sulíka budú mať záujemcovia dostatok času na prihlásenie. "Malo by sa ujsť každému, kto spĺňa podmienky," povedal Sulík.

Blaškovitš spresnil, že SIEA predĺžila aj platnosť poukážok. Vzhľadom na dlhšie čakacie lehoty na dodávku tepelných čerpadiel budú mať záujemcovia čas na inštaláciu zariadení schválenou firmou do konca tohto roka. Bežne SIEA platnosť poukážok obmedzovala na tri mesiace. Šéf energetickej agentúry zdôraznil, že nejde o poslednú podporu obnoviteľných zdrojov energie. Na podporu domácností je podľa neho pripravený balík v objeme ďalších 100 miliónov eur. Kedy bude vyhlásená ďalšia výzva, Blaškovitš nespresnil, podľa Sulíka by však pre vysoký záujem mal byť ďalší balík na podporu fotovoltických panelov výrazne väčší ako aktuálnych 15 miliónov eur.

O príspevok môžu požiadať majitelia rodinných domov alebo bytových domov, ktorí ešte od štátu na rovnaké zariadenie príspevok v minulosti nedostali. Pri tepelných čerpadlách je základná výška príspevky 272 eur na kilowatt (kW) výkonu a maximálny príspevok je 2720 eur. Ten je možné zvýšiť o desať percent, pokiaľ majiteľ zrealizoval opatrenia na úsporu energií alebo v blízkosti nie je dostupné centrálne vykurovanie. Pokiaľ sú splnené obe podmienky, môže žiadať až o 340 eur na kW a maximálna výška príspevku je 3400 eur.