Kollár: Vydanie Fica do väzby sme nepodporili, v prípade som zaujatý(2)

dnes 13:46 -

Hnutie Sme rodina sa v parlamente zdržalo hlasovania o vydaní predsedu Smeru-SD Roberta Fica na prípadné väzobné stíhanie, lebo šéf hnutia Boris Kollár figuruje v prípade ako poškodený, a preto je zaujatý. Predseda Národnej rady (NR) SR Kollár to uviedol v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. Nezaradený poslanec a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini zdôraznil, že nevydanie Fica do väzby nemá vplyv na pokračovanie trestného stíhania.

Kollár podotkol, že sa hnutie zdržalo hlasovania, aby mu nemohli vyčítať, že bol v prípade zaujatý a konal neeticky. "Keby som rozhodoval o Ficovi, konal by som nie nezaujato," zdôraznil s tým, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky.

Hnutie podľa jeho slov nezatvára dvere pred vylúčenými poslankyňami z klubu OĽANO Romanou Tabák a Katarínou Hatrákovou, ktoré hlasovali proti Ficovmu vydaniu.

"Niektorí hlasovanie prezentujú tak, ako keby došlo k nejakej ujme. Trestné stíhanie ale bude pokračovať, len Fico nebude vo väzbe," doplnil Pellegrini. Tvrdí, že za súčasných okolností by nepodporili vydanie na väzobné stíhanie ani v prípade, že by išlo o poslancov OĽANO.

Kollár ďalej v relácii naznačil, že by sa na financovaní avizovaných vládnych opatrení na zmiernenie následkov zdražovania mohli podieľať najbohatšie a najziskovejšie spoločnosti. "Máme tu firmy, ktoré vďaka kríze 'vycicali' ľudí a keď majú teraz stámiliónové zisky, mali by sa podeliť s ostatnými," podotkol predseda NRSR. Je za to, aby vláda s týmito podnikmi rokovala a výsledok bol konsenzuálny. Priblížil, že sa rokuje aj o možnom zastropovaní cien benzínu.

Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD sú podľa Pellegriniho náchylní podporiť sociálne opatrenia, ak by boli implementované aj ich pozmeňujúce návrhy. "Ak bude toto celé predmetom politického boja a spojené pomaly s vyslovením dôvery vláde, urobíme všetko pre to, aby vláda skončila," reagoval Pellegrini. Podporuje dočasné zníženie spotrebnej dane z benzínu.

V súvislosti s prípadným embargom štátov Európskej únie na ruský plyn hovorí predseda parlamentu o potrebe zvážiť, akým spôsobom ho možno nahradiť. "Bez plynu kompletne rozvrátime celú ekonomiku. Keď nebudeme mať plyn, prestaneme vyrábať," upozornil Kollár.