Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 18. týždni 2022:Brusel 2. mája - Nálada v ekonomike eurozóny sa v apríli zhoršila výrazne viac, než sa očakávalo, ukázala správa Európskej komisie (EK). Prudký nárast cien komodít spôsobený vojnou na Ukrajine totiž negatívne zasiahol dôveru vo všetkých sektoroch. Index ekonomického sentimentu (ESI) EK v apríli klesol o 1,7 bodu na 105 bodov z revidovaných 106,7 bodu (pôvodne 108,5 bodu) v marci.Dauha 2. mája - Katar sa v apríli opäť stal najväčším svetovým vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG). Predbehol tak USA v čase, keď sa zima na severnej pologuli končí a dopyt po vykurovacom palive sa znižuje. Aprílový export LNG z Kataru prekročil 7,5 milióna metrických ton, čím prekonal USA, podľa údajov o sledovaní lodí, ktoré zostavuje agentúra Bloomberg.Luxemburg 3. mája - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v marci 2022 klesla na rekordné minimum. Podľa predbežného odhadu Eurostatu sa sezónne upravená miera nezamestnanosti v marci 2022 znížila v regióne, ktorý zaviedol euro, na 6,8 % zo 6,9 % vo februári a z 8,2 % v marci 2021. V celej EÚ klesla miera nezamestnanosti v marci 2022 na 6,2 % z februárových 6,3 % a zo 7,5 % v marci 2021.Štrasburg 4. mája - Šiesty balík sankcií EÚ voči Rusku sa nerodil ľahko. Členovia Európskej komisie, ktorí sú na pracovnom výjazde v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu, sa na sankciách dohodli v noci na stredu. Rozšírenie doterajšieho sankčného zoznamu stanovuje postupné ukončenie európskych dovozov ruskej ropy v období šiestich až ôsmich mesiacov, do konca roku 2022. Výnimku majú získať Maďarsko a Slovensko, krajiny, ktoré sú úplne závislé od dodávok ropy prúdiacej cez ropovod Družba. Obe krajiny by podľa návrhov eurokomisie mali mať možnosť nakupovať ruskú ropu aj v roku 2023.Washington 4. mája - Americká centrálna banka (Fed) v snahe o skrotenie inflácie zrýchlila tempo sprísňovania menovej politiky a zvýšila úrokové sadzby najrazantnejšie za vyše dve desaťročia. Menový výbor (FOMC) zdvihol kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. To bolo prvé takéto sprísnenie od mája 2000. Odvtedy Fed zvyšoval kľúčovú sadzbu v krokoch vždy po 25 bázických bodoch.Londýn 5. mája - Britská centrálna banka v snahe o spomalenie vysokej inflácie štvrtýkrát po sebe sprísnila svoju menovú politiku. Menový výbor Bank of England (BoE) vo štvrtok pomerom hlasov 6 ku 3 rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba vzrastie o 25 bázických bodov na 1 %. Kľúčová sadzba v Spojenom kráľovstve sa tak dostala najvyššie za 13 rokov.Praha 5. mája - Česká národná banka (ČNB) sprísnila menovú politiku agresívnejšie, než sa očakávalo. Rastúce cenové tlaky totiž zatienili riziká ohrozujúce rast ekonomiky, ktoré predstavuje vojna na Ukrajine. ČNB zdvihla kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 5,75 %. Analytici počítali so zvýšením len o pol percentuálneho bodu.Brusel 6. mája - Európska komisia (EK) upravila návrh sankcií na ruskú ropu, aby získala súhlas všetkých krajín EÚ. Jeho súčasťou je napríklad trojmesačné prechodné obdobie namiesto jednomesačného pred zavedením zákazu na poskytovanie služieb pri transporte ruskej ropy. Takisto obsahuje pomoc s investíciami do modernizácie ropnej infraštruktúry a na zmiernenie následkov sankcií.Ženeva 6. mája - Na Ukrajine je zablokovaných takmer 25 miliónov ton obilia. Uviedol to predstaviteľ Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) s tým, že krajina nie je schopná dostať obilie na trhy pre zablokované čiernomorské prístavy a problémy s infraštruktúrou. Práve tieto blokády sú považované za hlavný dôvod súčasných cien potravín vo svete, ktoré v marci dosiahli historické maximum a v apríli síce klesli, zostali však naďalej na vysokej úrovni. Podľa údajov Medzinárodnej rady pre obilniny (IGC) bola Ukrajina v sezóne 2020/2021 štvrtým najväčším vývozcom kukurice a šiestym najväčším vývozcom pšenice.