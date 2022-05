dnes 16:31 -

Ruský koncern Gazprom sa snaží uistiť európskych klientov, že stále môžu nakupovať plyn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Gazprom napísal list svojim európskym klientom v snahe ubezpečiť ich, že môžu naďalej platiť za plyn bez porušenia sankcií. To je ďalší signál, že Rusko nemá záujem o prerušenie dodávok do Európy. Okrem hroziaceho výpadku príjmov by tiež malo problém, čo urobí s prebytočným plynom, keďže v dohľadnom čase nedokáže presmerovať jeho dodávky na iné trhy.

Európske firmy zasa hľadajú spôsoby, ako si zabezpečiť pokračovanie dodávok ruského plynu po tom, čo Moskva začala požadovať platby v rubľoch a Európska komisia (EK) vyhlásila, že Ruskom navrhovaný platobný mechanizmus znamená porušenie sankcií. Moskva už zastavila dodávky do Poľska a Bulharska, keďže obe krajiny odmietli platby v rubľoch. Viacero ďalších štátov EÚ má uhradiť najbližšie platby za ruský plyn koncom tohto mesiaca.

V liste Gazpromu, ktorý mala k dispozícii agentúra Bloomberg, sa uvádza, že nariadenie Kremľa zo 4. mája "objasňuje platobnú procedúru", ktorú požaduje pôvodný dekrét prezidenta Vladimira Putina týkajúci sa platieb v rubľoch.

Nie je jasné, či nové nariadenie bude stačiť na upokojenie obáv EÚ, podľa ktorého by zriadenie rubľového účtu a transakcie s ruskou centrálnou bankou znamenali porušenie sankcií.

Podľa nového nariadenia platby v zahraničných menách od odberateľov plynu by sa vymenili za ruble prostredníctvom účtov ruského národného zúčtovacieho centra. Gazprom v liste uvádza, že nariadenie zabezpečuje transparentnosť peňažných tokov od zahraničných odberateľov a vylučuje možnosť, že sa do zúčtovania zapojí akákoľvek tretia strana.