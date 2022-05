Zvyšovanie sadzieb v USA už prebieha, kedy to čaká Európu? 

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Americká centrálna banka tento týždeň zvýšila základnú úrokovú sadzbu z 0,5 % na 1 %. Nárast o 0,5% nie je až tak bežným javom, sadzby sa zvyšujú väčšinou len o 0,25 % práve kvôli tomu, aby sa finančné podmienky nesprísňovali príliš rýchlo a ekonomika bola schopná sa adaptovať na vyššie sadzby.



Základná úroková sadzba je veľmi dôležitý nastroj, pretože od nej sa odvíjajú všetky úrokové sadzby v ekonomike. Ak rastú základné úrokové sadzby, rastú sadzby na hypotékach, spotrebných úveroch, pôžičkách pre firmy alebo aj sadzby na dlhopisoch. Inak povedané - cudzie zdroje a ich získanie sa predražuje. Čo pre dlžníkov môže znamenať nemalé problémy, ak mali rozpočet už pred rastom sadzieb napnutý na maximum.



Guvernér Powell deklaroval, že inflácia je nateraz príliš vysoká a ekonomické podmienky v USA umožňujú ďalšie zvyšovanie sadzieb a sprísňovanie menovej politiky. Na najbližších dvoch zasadnutiach môžu zvýšiť opätovne sadzby o 0,5 % a potom na zvyšných troch o 0,25 %. Tým by sa základná úroková sadzba v USA do konca roka mohla vyšvihnúť k 2,75 %, čo by bola najvyššia hodnota od roku 2009.



Inflácia v USA aktuálne dosahuje 8,5 %, pričom jadrová – teda očistená o ceny energii a potravín – dosahuje až 6,5 %. Naproti tomu v EÚ celková inflácia dosahuje 7,5 % a jadrová „len“ 3,5 %. V tomto smere môžeme povedať, že v USA je vyšší tlak na rast cien zo strany domáceho dopytu a vnútorných ekonomických síl. Preto aj FED musí reagovať intenzívnejšie, čo aktuálne vidíme. V EÚ väčšiu časť inflácie tvoria ceny pohonných hmôt a potravín, čo ECB nevie príliš efektívne korigovať rastom sadzieb a jadrová inflácia je polovičná. Preto ECB môže byť viac zdržanlivá v prípade rastu úrokových sadzieb ako FED.



Graf: Porovnanie jadrovej inflácie U.S. a EÚ, zdroj: Bloomberg





Pozornosť investorov pútajú hodnotové akcie

Prekonajú po rokoch zaostávajúcej výkonnosti konečne hodnotové akcie tie rastové? V roku 2022 to pre hodnotové akcie vyzerá nádejne. Zatiaľ čo index MSCI Europe Value Index sa v tomto roku obchoduje so stratou len 1 %, rastové akcie klesli už o 14 %. Jedinou z hlavných skupín v pozitívnom teritóriu je sektor obrany. So ziskami sa pohybuje na úrovni 2 %.



„Veríme, že hodnotové akcie môžu naďalej prekonávať rastové,“ hovorí Mark Haefele, hlavný investičný riaditeľ UBS Wealth Management. Od roku 1975 hodnotové akcie prevyšujú rastové vo všetkých fázach ekonomického cyklu, keď je inflácia nad 3 %. Šéf UBS prezradil, že si ponecháva prevážené pozície v energetike, materiáloch, financiách a akciách Spojeného kráľovstva – lebo majú väčšiu expozíciu voči spomenutým sektorom.



Na základe očakávaných pomerov ceny a výnosu sa hodnotové akcie obchodujú stále s 55 % zľavou oproti rastovým. Medzi atraktívne sektory možno zaradiť tiež ťažbu železnej rudy, ktorá poklesla z obáv zo spomalenia developerského rozvoja v Číne v dôsledku poklesu dopytu. Čínska vláda bojuje s COVID-19 silnými reštrikčnými opatreniami, čo vytvára obavy oceliarov, že dopyt bude v ďalších mesiacoch dočasne slabší. Tlak na pokles cien týchto akcií ponúka zaujímavé okno príležitosti. V pozornosti investorov by mali ostať aj banky a ďalšie akcie citlivé na úrokové sadzby.



Graf: Porovnanie výkonnosti amerických rastových a hodnotových akcií, zdroj: Bloomberg





Čo nás čaká v ďalšom týždni?

Nový týždeň prinesie iba pár makroekonomických dát, nakoľko zasadnutie Americkej centrálnej banky sme videli v tomto týždni. Zo Spojených štátov budú zverejnené iba dáta inflácie, kde sa jadrová inflácia očakáva s miernym rastom na 6,6 % vs. 6,5 % z posledného zverejnenia. Inak by sa mali investori sústrediť na vývoj konfliktu na Ukrajine a reakciu trhu po rozhodnutí FEDu.