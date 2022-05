ECB zrejme čoskoro začne zvyšovať úrokové sadzby

dnes 13:16 -

Hlavné úrokové sadzby v eurozóne by do konca roka mohli opäť stúpnuť nad nulu, uviedol člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau.

"Ak sa neobjavia žiadne nové neočakávané šoky, považoval by som za realistické, že sa do konca tohto roka dostaneme do pozitívneho pásma," povedal šéf francúzskej centrálnej banky. Takisto signalizoval, že ECB by mala ukončiť čisté nákupy dlhopisov do konca júna, čo je predpokladom na zvýšenie sadzieb.

Depozitná sadzba, ktorá je účtovaná komerčným bankám na ich prebytočnú likviditu uloženú na účtoch v ECB, sa aktuálne nachádza na úrovni -0,5 %. To by znamenalo, že ECB by ju musela zvýšiť trikrát o 25 bázických bodov, aby sa dostala do pozitívneho pásma.

Villeroy de Galhau však nespresnil, kedy by ECB podľa neho mala začať zvyšovať úrokové sadzby. Viacero jeho kolegov už verejne podporilo prvé zvýšenie v júli.

Guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn v rozhovore pre CNBC uviedol, že ECB by sa mala poponáhľať so zvyšovaním sadzieb, ak chce skrotiť infláciu. Uznal však, že ECB je v ťažkej pozícii. Na jednej strane musí zabezpečiť, aby pokračovalo zotavovanie ekonomiky, na strane druhej musí zabrániť, aby sa vysoké inflačné očakávania zakotvili a aby sa odzrkadlili na trhu práce.

"Inými slovami, musíme predísť sekundárnym vplyvom. Preto by sme sa podľa môjho názoru mali relatívne rýchlo dostať na nulu, a potom postupne pokračovať v procese normalizácie menovej politiky," uviedol Rehn. "Samozrejme, pod podmienkou, že ruská vojna na Ukrajine výrazne neeskaluje a nevystupňuje, čo by mohlo vykoľajiť všetky predpovede a zotavovanie ekonomiky."

Inflácia v eurozóne sa v apríli zrýchlila na rekordných 7,5 %, čo je viac než trojnásobok v porovnaní s dvojpercentným cieľom ECB.