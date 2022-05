Bill Gates spochybňuje ciele Elona Muska na Twitteri: Mohol by to ešte zhoršiť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 18:42 -

Spoluzakladateľ Microsoftu priznal, že Muskove výsledky v iných spoločnostiach sú pôsobivé, pričom jeho čas strávený na čele spoločností Tesla a SpaceX označil za „ohromujúci“. Gates povedal, že verí, že Musk odviedol dobrú prácu, keď dal dohromady skvelý tím inžinierov v týchto spoločnostiach. „Pochybujem, že sa to tentoraz stane, ale mali by sme mať otvorenú myseľ a nikdy nepodceňovať Elona,” povedal Gates.



Počas posledných týždňov Musk naznačil niekoľko spôsobov, ako by mohol zlepšiť Twitter nad rámec podpory slobody prejavu. Napríklad, že môže začať účtovať spoločnostiam „mierny“ poplatok za používanie platformy.



Komentáre technologického miliardára prichádzajú po tom, čo ho Musk minulý mesiac obvinil z shortovania akcií Tesly. Musk tiež tweetoval hrubý vtip o Gatesovi. Gates povedal, že ho urážky netrápia.



Gates, ktorého v posledných rokoch nahradil Musk ako najbohatší človek sveta, pokračoval v otázke, aký je Muskov cieľ s Twitterom a či je jeho snaha presadzovať slobodu prejavu rozumná. „Aký má pocit z niečoho (Twitter), kde sa tvrdí, že „vakcíny zabíjajú ľudí“ alebo „Bill Gates sleduje ľudí?“ spýtal sa Gates. „Aké sú jeho ciele, čo z toho nakoniec bude? Zodpovedá to myšlienke menej extrémnych klamstiev šíriacich sa tak rýchlo a podivných konšpiračných teórií? Zdieľa tento cieľ alebo nie?” kládol otázky Gates.



Dezinformácie o očkovaní sa počas pandémie Covid-19 šírili na sociálnych sieťach ako blesk, pričom niektorí nesprávne tvrdili, že Gates nejakým spôsobom používal vakcíny na implantovanie 5G čipov ľuďom, aby mohol sledovať ich polohu. „To je tak neočakávateľné a takmer rovnako bizarné,” povedal Gates. „Teraz, keď som späť vo fyzickom svete... ľudia prichádzajú, kričia a protestujú.”



Povedal, že je „nebezpečné“, keď ľudia „vylučujú“ kľúčový nástroj, ktorý sa používa na záchranu ľudských životov, a verí, že tí, ktorí vlastnia platformy sociálnych médií, zohrávajú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie efektívneho zdieľania pravdy. „Keď nemáte dôveryhodných lídrov, ktorí hovoria o vakcínach, je pre platformu dosť ťažké proti tomu bojovať,“ priznal. „Takže si myslím, že máme problém s vedením a máme problém s platformou. Spôsob, akým tieto platformy šíria pravdu a nie bláznivé veci, si vyžaduje skutočnú inováciu,“ povedal Gates. „Je to obrovský problém z hľadiska legitimity volieb alebo medicínskych inovácií... akéhokoľvek kolektívneho správania,“ dodal.



Skutočnosť, že informácie o účinnosti liekov sa môžu šíriť rýchlo a lacno, by mala byť pre ľudstvo požehnaním, povedal Gates predtým, než nazval ságu o hydroxychlorochíne „šialenou“. „Neviem to vysvetliť,” povedal. „Nemyslím si, že digitálne prostredie je zodpovedné za tú posadnutosť liekmi, ktoré nefungujú.”

Gates uviedol, že plánuje zriadiť jednotku sociálnych médií, 3 000 ľudí by v budúcnosti pomohlo šíriť presné informácie o očkovaní. Zdôraznil, že „dobré posolstvá“ musia šíriť ľudia, ktorí majú v komunite tešia dôvere, ako sú politickí a etnickí vodcovia.