Sulík: Pri prerušení dodávok plynu sú prioritou domácnosti i zdravotníctvo

V prípade prerušenia dodávok plynu je prioritou zabezpečiť dodávky pre domácnosť a zabezpečenie kritickej infraštruktúry štátu vrátane zdravotnej starostlivosti. Uviedol to vo svojej odpovedi počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Priblížil, že podzemné zásobníky má aktuálne Slovensko naplnené na zhruba 20 %.

"V prípade prerušenia dodávok je ministerstvo hospodárstva pripravené vykonať všetky kroky na to, aby bolo plynu dostatok nielen pre domácnosti, ale aj pre priemysel," ubezpečil Sulík. Medzi základné alternatívne zdroje plynu podľa neho patrí predovšetkým plyn dostupný na vnútornom trhu EÚ, ktorý môže pochádzať z viacerých krajín, ako sú Nórsko či Alžírsko. Ďalej to môže byť aj skvapalnený plyn, ktorý je prepravený komerčnými spoločnosťami do plynárenských centier, plynárenských hubov.

Alternatívnym zdrojom je podľa ministra aj nákup skvapalneného plynu priamo od obchodníkov a jeho preprava do terminálov na Slovensku. "Práve nákupom takéhoto plynu diverzifikuje dodávky spoločnosť SPP, pričom ďalší tanker s plynom je už na ceste na Slovensko," dodal Sulík. Zdôraznil, že SR má vybudované prepojenia so všetkými susednými krajinami, pričom výstavba prepojenia s Poľskom sa ukončí ešte tento rok.

Dôležitým prvkom pri zabezpečení dodávok zemného plynu sú podzemné zásobníky. "V súčasnosti ich má Slovensko naplnené na viac ako 20 %, čo predstavuje približne 750 miliónov kubických metrov (m3) zemného plynu. K tomuto je potrebné pripočítať ešte ďalších 500 miliónov m3, určených pre domácnosť v zásobníku na území ČR, ktorý je priamo napojený na prepravnú sieť v SR," ozrejmil Sulík.

Podobnú otázku týkajúcu sa dodávok plynu dostal vo štvrtok aj premiér Eduard Heger (OĽANO). Ten potvrdil, že Slovensko sa nachádza vo veľmi komplikovanej situácii. "Očakávam od ministra hospodárstva a jeho rezortu životaschopný akčný plán, ktorý našu závislosť od ruských dodávok energonosičov výrazne zníži, a to v priebehu blízkych rokov," skonštatoval predseda vlády vo svojej odpovedi.

V súvislosti s požiadavkou platby v rubľoch poznamenal, že Európska komisia (EK) vydala usmernenie analyzujúce súlad požiadaviek ruskej strany s režimom sankcií. Slovenské platby sa podľa neho uskutočnia v súlade s postupom ostatných krajín Únie a usmernením EÚ.